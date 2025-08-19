Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania

19 sierpnia 2025, 11:09
Źródło:
PAP
Polski Alarm Smogowy: sukces, strefa czystego transportu wejdzie w życie 1 stycznia
Polski Alarm Smogowy: sukces, strefa czystego transportu wejdzie w życie 1 styczniaTVN24
wideo 2/3
Polski Alarm Smogowy: sukces, strefa czystego transportu wejdzie w życie 1 styczniaTVN24

Ministerstwo Klimatu zawiesiło możliwość dofinansowania 31 modeli kotłów na pellet z programu Czyste Powietrze. Powodem są podejrzenia o możliwość montażu tak zwanego rusztu awaryjnego, umożliwiającego spalanie także paliw, które nie są ekologiczne.

Jak podkreślił resort, decyzja została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pellet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Narusza to regulamin programu Czyste Powietrze. Ruszt awaryjny pozwala spalać w kotle na biomasę inne rodzaje paliw, np. węgiel.

Podejrzenia o niedozwolone modyfikacje kotłów

Zawieszenie dotyczy 31 pozycji na 2561 modeli kotłów na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów), na których możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW.

Producenci mają możliwość złożenia uzupełnionej dokumentacji oraz przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w celu przywrócenia urządzeń na listę. Ministerstwo przypomniało, że zmiany regulaminu listy ZUM wprowadzone od 29 kwietnia 2025 r. zakładają obowiązek pisemnego oświadczenia producenta, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego.

Spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pellet przy użyciu rusztu awaryjnego zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń, co niweczy cele ekologiczne programu - podkreśliło MKiŚ. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne "kopciuchy", co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej.

Dodatkowe mechanizmy zabezpieczające

Ministerstwo zapowiedziało też, że w ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM wprowadzone zostaną również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów programu Czyste Powietrze. Brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie musiał być potwierdzony przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów. Natomiast w przypadku poświadczenia nieprawdziwych informacji przez producenta urządzenia wpisywanego na listę ZUM, wszystkie urządzenia tego producenta będą podlegały wykluczeniu z listy na okres co najmniej 2 lat. Wcześniej ministerstwo klimatu informowało, że w przypadku ujawnienia montażu przez beneficjenta programu Czyste Powietrze rusztu w dofinansowanym kotle, grozi mu zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czyste PowietrzeMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaEkologiaSmog
Pozostałe wiadomości

Wydawnictwo Marginesy i Joanna Kuciel-Frydryszak doszli do porozumienia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za "Chłopki". To zakończenie głośnej sprawy, która wywołała trwającą kilka tygodni dyskusję o zarobkach pisarzy. Ale problemy rynku książki, które omawiano, wciąż nie zostały rozwiązane.

Jest ugoda w sprawie "Chłopek". Będzie "dodatkowe wynagrodzenie"

Jest ugoda w sprawie "Chłopek". Będzie "dodatkowe wynagrodzenie"

19 sierpnia 2025, 10:07
Źródło:
tvn24.pl

Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze i nie są to polskie firmy - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, pytany o podatek cyfrowy w wywiadzie dla wtorkowego "Dziennika Gazety Prawnej". Ponadto, jego zdaniem, jeszcze w sierpniu na posiedzenie rządu trafi nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wicepremier o nowym podatku. "Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze"

Wicepremier o nowym podatku. "Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze"

19 sierpnia 2025, 9:29
Źródło:
PAP

Czternasta emerytura trafi do większości seniorów we wrześniu - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niektórzy dostaną ją już pod koniec sierpnia. W tym roku pełna kwota to 1878,91 złotych brutto.

Dodatek dla emerytów. Niektórzy otrzymają pieniądze wcześniej

Dodatek dla emerytów. Niektórzy otrzymają pieniądze wcześniej

19 sierpnia 2025, 7:46
Źródło:
PAP

Firma Elona Muska SpaceX zdominowała przemysł kosmiczny dzięki wielomiliardowemu wsparciu rządu USA i unikaniu podatków federalnych - opisuje "New York Times". Firma o wartości wycenianej na ponad 350 mld dolarów należy obecnie do najcenniejszych prywatnych przedsiębiorstw na świecie.

Wielomiliardowe dotacje i unikanie podatków. Biznes Muska pod lupą

Wielomiliardowe dotacje i unikanie podatków. Biznes Muska pod lupą

19 sierpnia 2025, 8:28
Źródło:
PAP

Japońska sieć sklepów Ministop zawiesiła sprzedaż ryżowych kulek onigiri oraz innych dań gotowych. Pracownicy mieli fałszować daty przydatności produktów do spożycia. 1600 sklepów w całym kraju musiało zmienić asortyment.

Fałszowali etykiety w sklepach. Produkty znikają ze sprzedaży

Fałszowali etykiety w sklepach. Produkty znikają ze sprzedaży

19 sierpnia 2025, 9:55
Źródło:
BBC

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy mającej lepiej chronić pracowników przed mobbingiem. Nowe przepisy upraszczają i precyzują definicję tego zjawiska.

Koniec z mobbingiem w pracy? Ministra chce zmian

Koniec z mobbingiem w pracy? Ministra chce zmian

19 sierpnia 2025, 6:52
Źródło:
PAP

Sztuczna inteligencja nie odbiera jeszcze miejsc pracy w USA. Wyjątkiem są sektory IT i mediów, gdzie zaczyna się redukcja zatrudnienia - wynika z raportu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Długoterminowo z powodu AI może zniknąć 27 procent stanowisk.

W tych sektorach redukują zatrudnienie. "Szczególnie bolesne"

W tych sektorach redukują zatrudnienie. "Szczególnie bolesne"

18 sierpnia 2025, 21:26
Źródło:
PAP

Były dyrektor do spraw komunikacji Białego Domu Anthony Scaramucci przewiduje, że polityka celna prezydenta USA Donalda Trumpa zniechęci do niego krajowe elity biznesowe. - Nie mogą finansować konsekwencji jego decyzji w nieskończoność - stwierdził.

"Odwracają się od niego, ale robią to po cichu"

"Odwracają się od niego, ale robią to po cichu"

18 sierpnia 2025, 15:29
Źródło:
PAP

Ceny sprzętu technologicznego mogą wzrosnąć o około 5-7 procent po wprowadzeniu opłaty reprograficznej - szacuje Związek Cyfrowa Polska. - To będzie wpływało nie tylko na kieszeń każdego konsumenta, ale również na konkurencyjność polskich firm - ocenił prezes ZCP Michał Kanownik.

Ceny mogą wzrosnąć. Branża ostrzega

Ceny mogą wzrosnąć. Branża ostrzega

18 sierpnia 2025, 20:06
Źródło:
PAP

Singapur to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie odnotowano gwałtowny wzrost oczekiwanej długości życia. W latach 2010-2020 liczba stulatków wzrosła tam dwukrotnie. To efekt udanych inwestycji i polityki rządu - podał portal stacji BBC.

Szóste takie miejsce na świecie. "Ogromny skok"

Szóste takie miejsce na świecie. "Ogromny skok"

18 sierpnia 2025, 17:53
Źródło:
BBC, tvn24.pl

Sieć zdecydowała się zaprzestać sprzedaży napojów w butelkach i nie uczestniczyć w systemie kaucyjnym - przekazał tvn24.pl Jacek Hutyra z Leroy Merlin. Wskazał też, że sprzedaż napojów nie jest związana z "podstawową działalnością handlową".

Znana sieć przestaje sprzedawać te napoje

Znana sieć przestaje sprzedawać te napoje

18 sierpnia 2025, 19:11
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Liczba zarejestrowanych w Polsce aut elektrycznych w lipcu przekroczyła po raz pierwszy 100 tysięcy – wynika z opublikowanego w poniedziałek Licznika Elektromobilności.

Rewolucja na polskich ulicach. "Historyczny moment"

Rewolucja na polskich ulicach. "Historyczny moment"

18 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
PAP

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto poinformował w mediach społecznościowych, że w wyniku ukraińskiego ataku na rurociąg Węgry zostały odcięte od dostaw ropy z Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził w komentarzu, że skargi i groźby w tej sprawie Budapeszt powinien kierować do swoich przyjaciół w Moskwie. Andrij Sybiha "nie dostrzega faktów" - odpowiedział Szijjarto.

Węgry bez ropy z Rosji. Spór szefów dyplomacji na X

Węgry bez ropy z Rosji. Spór szefów dyplomacji na X

18 sierpnia 2025, 12:33
Aktualizacja: 18 sierpnia 2025, 15:44
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

W lipcu 2025 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, spadła do 3,3 procent z 3,4 procent w czerwcu - podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski. Inflacja w lipcu wyniosła 3,1 proc.

Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane

Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane

18 sierpnia 2025, 14:02
Źródło:
PAP

Realizacja tegorocznego budżetu jest wciąż możliwa, ale wzrosło ryzyko nowelizacji ustawy budżetowej – ocenili ekonomiści Banku Pekao w poniedziałkowym komentarzu.

Ciemne chmury nad budżetem. "Skąd taki skok?"

Ciemne chmury nad budżetem. "Skąd taki skok?"

18 sierpnia 2025, 13:33
Źródło:
PAP

Sprawa podatku od nieruchomości w kontekście garaży ponownie będzie przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego. Poprawioną niedawno regulację zaskarżyła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Nowe kontrowersje w sprawie podatku od nieruchomości

Nowe kontrowersje w sprawie podatku od nieruchomości

18 sierpnia 2025, 11:14
Źródło:
PAP

Sprzedaż leku Ozempic w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 500 procent. Stało się tak po tym, jak producent konkurencyjnego leku Mounjaro ogłosił, że podnosi jego cenę od września o 100 procent.

Szturm na apteki. Cena leku ma wzrosnąć o 100 procent

Szturm na apteki. Cena leku ma wzrosnąć o 100 procent

18 sierpnia 2025, 13:51
Źródło:
PAP

Działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego Ostrołęka C i rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne i niegospodarne – podała w poniedziałek Najwyższa Izba Kontroli, publikując wyniki kontroli. NIK zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury.

Wielka inwestycja z czasów PiS. NIK kieruje sprawę do prokuratury

Wielka inwestycja z czasów PiS. NIK kieruje sprawę do prokuratury

18 sierpnia 2025, 12:16
Źródło:
PAP

Lotnisko w tureckiej Antalyi pobiło swój rekord wszech czasów pod względem liczby pasażerów odprawionych jednego dnia - poinformował minister transportu i infrastruktury Turcji Abdulkadir Uraloglu.

Rekord wszech czasów "turystycznej stolicy kraju"

Rekord wszech czasów "turystycznej stolicy kraju"

18 sierpnia 2025, 10:07
Źródło:
PAP

Co się dzieje na rynku pracy? Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, w lipcu tego roku ubyło ofert pracy dla pracowników fizycznych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Jednocześnie przybyło ofert dla absolwentów kierunków ścisłych.

W tych branżach ubywa wakatów

W tych branżach ubywa wakatów

18 sierpnia 2025, 10:55
Źródło:
PAP

Szwajcarski producent zegarków Swatch przeprosił i wycofał reklamy przedstawiające azjatyckiego modela unoszącego kąciki oczu do góry. Kampania ta wywołała ogromne oburzenie wśród chińskich użytkowników mediów społecznościowych.

Ta reklama wywołała oburzenie. Firma przeprasza

Ta reklama wywołała oburzenie. Firma przeprasza

18 sierpnia 2025, 11:35
Źródło:
Reuters

Australijski sąd nałożył na linie lotnicze Qantas rekordową karę w wysokości 90 milionów dolarów australijskich (równowartość 59 milionów dolarów amerykańskich) za nielegalne zwolnienie ponad 1800 pracowników obsługi naziemnej w trakcie pandemii COVID-19.

"Koniec walki Dawida z Goliatem". Linie lotnicze zapłacą rekordową karę

"Koniec walki Dawida z Goliatem". Linie lotnicze zapłacą rekordową karę

18 sierpnia 2025, 7:33
Źródło:
BBC

Doradca Białego Domu do spraw handlu Peter Navarro podkreślił w artykule opublikowanym w poniedziałek na łamach dziennika "Financial Times", że kupując rosyjską ropę naftową, Indie finansują machinę wojenną Kremla. Zażądał, by przestały to robić.

Doradca Białego Domu: przymilają się zarówno do Rosji, jak i do Chin

Doradca Białego Domu: przymilają się zarówno do Rosji, jak i do Chin

18 sierpnia 2025, 9:06
Źródło:
PAP

Część środków z Krajowego Planu Odbudowy została przeznaczona na budowę infrastruktury szybkiego internetu. "Rzeczpospolita" podaje, że około 2,5 miliarda złotych wciąż jest do wzięcia. Ministerstwo Cyfryzacji nie wyklucza kolejnego naboru dla inwestorów - czytamy.

Ponad dwa miliardy złotych do wzięcia. Ministerstwo o "białych plamach"

Ponad dwa miliardy złotych do wzięcia. Ministerstwo o "białych plamach"

18 sierpnia 2025, 8:58
Źródło:
PAP

Produkcja samochodów w Polsce spadła, co spowodowane jest reorganizacją fabryk, które obecnie przystosowują się do wytwarzania nowych modeli - ocenił ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Kochman. Wskazał również na znaczne pogorszenie wyników w eksporcie akumulatorów.

Spada produkcja samochodów. Polska z ujemnym bilansem

Spada produkcja samochodów. Polska z ujemnym bilansem

17 sierpnia 2025, 12:07
Źródło:
PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek litewskiej spółki Galinta o przejęcie kontroli nad polską firmą Cenos z siedzibą we Wrześni - podał UOKiK w komunikacie.

Znana polska firma ma trafić w ręce Litwinów

Znana polska firma ma trafić w ręce Litwinów

17 sierpnia 2025, 13:59
Źródło:
PAP, tvn24.pl