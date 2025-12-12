Logo TVN24
Z kraju

Prokuratura zajmie się sprawą lotniska w Radomiu. "Nierealne założenia"

Lotnisko Warszawa-Radom
Horała o odpowiedzialności za aferę z działką pod CPK
Źródło: TVN24
Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie budowy lotniska Warszawa-Radom. Śledczy sprawdzą, czy decyzje o realizacji inwestycji - mimo przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność - doprowadziły do powstania szkody majątkowej, szacowanej na ponad 800 milionów złotych.

- Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem pokrzywdzonej spółki, gdzie wskazano, że wydatkowanie środków na rozbudowę lotniska w Radomiu miało miejsce bez uzasadnienia ekonomicznego, mimo szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność i w oparciu o nierealne i teoretyczne założenia - poinformowała w piątek w komunikacie prasowym rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska.

Prokuratura sprawdzi decyzje władz spółki

Wszczęte śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy realizacji inwestycji Port Lotniczy Warszawa - Radom w okresie od 2017 r. do 2023 r. Syk-Jankowska podała, że postepowanie dotyczy przestępstw nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane w Polskich Portach Lotniczych (PPL) do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki.

Prokuratura sprawdza, czy podejmowane przez władze spółki decyzje o realizacji inwestycji w Port Lotniczy Warszawa - Radom i jego kontynuację bez uzasadnienia ekonomicznego, mimo szeregu przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność, spowodowały szkodę majątkową w spółce PPL w kwocie co najmniej 812,5 mln zł.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z inwestycją w lotnisko w Radomiu spółka PPL złożyła w październiku do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa została przekazana do prowadzenia do Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Mateusz Martyniuk informował wtedy, że zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw przez dwóch byłych prezesów spółki, których decyzje o budowie lotniska, a potem o jej kontynuacji miały wyrządzić szkodę w majątku spółki na łączna kwotę ponad 860 mln zł. Martyniuk przekazał, że zawiadomienie dotyczy też przestępstwa urzędniczego, do którego miało dojść w Ministerstwie Infrastruktury, które sprawowało nadzór nad spółką PPL i nałożyło obowiązek realizacji tej inwestycji.

Biuro prasowe PLL w oświadczeniu przesłanym wtedy PAP wskazało, że port w Radomiu to "nowoczesna i wartościowa infrastruktura", więc problemem nie jest jakość obiektu, ale to, że "decyzję o jego budowie oraz samej skali podjęto przy bardzo słabych przesłankach ekonomicznych".

Sebastian Kawa - najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii
"Pomaganie to nie przestępstwo". Mistrz ma problem
Rafał Kazimierczak
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
Monika Winiarska
Syczuan (51), pierwszy chiński okręt desantowo-szturmowy Typu 076. Szanghaj, 14 listopada 2025
Powstaje dokładny plan uderzenia. "To martwi bardziej niż ich lotniskowce"
Maciej Michałek

Na polecenie pełnomocnika ds. CPK

Były prezes PPL w latach 2016-2020 Mariusz Szpikowski, odnosząc się do złożonego zawiadomienia w piśmie skierowanym do PAP w październiku informował, że to pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) nałożył na PPL zadanie związane z inwestycjami mającymi dostosować lotnisko w Radomiu do potrzeb użytku cywilnego. Jak podkreślał, władze spółki nie miały prawa tego kwestionować, a PPL "nie był podmiotem uprawnionym w jakikolwiek sposób do kwestionowania czy żądania uzasadniania decyzji podjętych na szczeblu ministerstw".

Szpikowski przypomniał, że z założenia lotnisko w Radomiu miało być lotniskiem komplementarnym, dedykowanym do obsługi ruchu czarterowego i niskokosztowego.

Jego zdaniem problemy lotniska w Radomiu wynikają z potencjalnej klęski koncepcji CPK jako liczącego się hubu w regionie. "Na lotnisku w Radomiu nie ma ruchu nie ze względu na wadliwe analizy, ale - poza aspektem pandemii i jej wpływu na lotnictwo, którego nie sposób było przewidzieć - z uwagi na fakt, że zaniechania zarządzających od roku 2021 r. do chwili obecnej spowodowały już rozwój ruchu nisko-kosztowego i czarterowego na lotnisku Chopina w Warszawie, wbrew koncepcji CPK" - stwierdził Szpikowski.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko w październiku 2018 r. kupiło przedsiębiorstwo PPL za 12,7 mln zł.

W 2019 r. rozpoczęto przebudowę radomskiego lotniska, która zakończyła się w 2023 r. W kwietniu 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie portu.

W listopadzie br. z usług lotniska Warszawa-Radom skorzystało ok. 3,7 tys. pasażerów. Łącznie od początku 2025 r. lotnisko odprawiło ponad 92,4 tys. podróżnych.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

lotnisko Warszawa-RadomlotniskoCPK
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica