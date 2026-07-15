Lody wycofane. Lidl ostrzega

Lody proteinowe, ostrzeżenie GIS Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock

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Spożycie lodów, które opisuje Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), przez osoby z alergią na orzechy nerkowca może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej. Dla osób bez alergii na orzechy nerkowca produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia.

Lody wycofane z Lidla

GIS podał, że został poinformowany o prowadzonym przez Lidl Sp. z o.o. Sp. k. oraz dystrybutora - firmę Motido GmbH - wycofaniu wskazanych poniżej czterech partii lodów proteinowych ze względu na możliwą obecność niezadeklarowanego alergenu - orzechów nerkowca.

Chodzi o produkt lody proteinowe Dubai Style Chocolate Gelatelli o pojemności 500 ml.

Lody proteinowe Dubai Style Chocolate Źródło zdjęcia: GIS

Ostrzeżenie dotyczy czterech partii lodów:

data minimalnej trwałości: 24.11.2027 / Numer partii: D2W48J25R2

data minimalnej trwałości: 25.11.2027 / Numer partii: D3W48J25R2

data minimalnej trwałości: 26.11.2027 / Numer partii: D4W48J25R2

data minimalnej trwałości: 27.11.2027 / Numer partii: D5W48J25R2

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GIS i Lidl ostrzegają

Dystrybutorem lodów w Unii Europejskiej jest Motido GmbH, natomiast w Polsce - Lidl sp. z o.o. sp. k.

Informacja dla konsumentów została udostępniona na stronie internetowej lidl.pl oraz we wszystkich sklepach Lidla w Polsce.

"Produkt, którego dotyczy problem, czyli Lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml, był sprzedawany w sklepach Lidl w Polsce. Można go oddać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony" - napisała sieć w komunikacie na swojej stronie.

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Dodała, że "z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie konsumować produktu".

Do największych sieci handlowych w Polsce należą Biedronka (właściciel to Jeronimo Martins), a także Lidl Polska oraz Dino.