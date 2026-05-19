Kto w Polsce stawia na kryptowaluty? Są dane NBP

W Polsce już 6,4 proc. dorosłych osób zainwestowało w kryptowaluty – wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Według NBP są to głównie osoby młode, częściej mężczyźni niż kobiety.

Bank zaznaczył, że wskazany odsetek można traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji. "Uwzględniając błąd wynikający z losowości próby można oszacować, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa mieści się z prawdopodobieństwem 95 procent w przedziale 5,0 - 8,1 procent" - napisał bank centralny.

Polacy nie płacą kryptowalutami

NBP podkreślił, że z punktu widzenia funkcjonowania systemu płatniczego szczególnie istotne jest analizowanie wykorzystania kryptoaktywów jako środka płatności.

Z badania wynika natomiast, że 0,9 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, których "cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności", a 0,1 procent faktycznie dokonało nimi płatności.

"Wyniki badania sugerują więc, że kryptoaktywa nie pełnią funkcji płatniczej w skali mającej znaczenie dla polskiej gospodarki" - napisał NBP.

Kryptowaluty popularne wśród młodych osób

Jeśli chodzi o poszczególne waluty cyfrowe, 3,5 proc. ankietowanych zadeklarowało posiadanie bitcoina (BTC), 2,2 proc. - ethera (ETH), a 3,1 proc. - innych kryptoaktywów.

"Wyniki pilotażowego badania wskazują, że posiadanie kryptoaktywów jest skoncentrowane w niektórych podgrupach społecznych. Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż osoby starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami prowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne" - napisał NBP.

Badanie zostało zrealizowane w czwartym kwartale 2025 roku na próbie 1000 respondentów. Celem ankiety było określenie, jak powszechne jest posiadanie kryptoaktywów przez osoby fizyczne w Polsce oraz w jakich celach są one wykorzystywane.

Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
