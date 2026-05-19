Kto w Polsce stawia na kryptowaluty? Są dane NBP
Bank zaznaczył, że wskazany odsetek można traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji. "Uwzględniając błąd wynikający z losowości próby można oszacować, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa mieści się z prawdopodobieństwem 95 procent w przedziale 5,0 - 8,1 procent" - napisał bank centralny.
Polacy nie płacą kryptowalutami
NBP podkreślił, że z punktu widzenia funkcjonowania systemu płatniczego szczególnie istotne jest analizowanie wykorzystania kryptoaktywów jako środka płatności.
Z badania wynika natomiast, że 0,9 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, których "cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności", a 0,1 procent faktycznie dokonało nimi płatności.
"Wyniki badania sugerują więc, że kryptoaktywa nie pełnią funkcji płatniczej w skali mającej znaczenie dla polskiej gospodarki" - napisał NBP.
Kryptowaluty popularne wśród młodych osób
Jeśli chodzi o poszczególne waluty cyfrowe, 3,5 proc. ankietowanych zadeklarowało posiadanie bitcoina (BTC), 2,2 proc. - ethera (ETH), a 3,1 proc. - innych kryptoaktywów.
"Wyniki pilotażowego badania wskazują, że posiadanie kryptoaktywów jest skoncentrowane w niektórych podgrupach społecznych. Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż osoby starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami prowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne" - napisał NBP.
Badanie zostało zrealizowane w czwartym kwartale 2025 roku na próbie 1000 respondentów. Celem ankiety było określenie, jak powszechne jest posiadanie kryptoaktywów przez osoby fizyczne w Polsce oraz w jakich celach są one wykorzystywane.