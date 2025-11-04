Logo TVN24
"Widzimy dezinformację, która ma skłonić prezydenta do zawetowania ustawy"

Karol Nawrocki
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Prezydenckie weto byłoby korzystne dla części firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce, a które chciałyby mieć dostęp do polskich obywateli - powiedział we wtorek wiceminister finansów Jurand Drop. Dodał, że wierzy, iż prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę dotyczącą kryptowalut.

Ustawa o rynku kryptowalut została uchwalona przez Sejm 26 września. W tym tygodniu posłowie będą głosować nad poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Ustawa ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation).

- W ostatnich tygodniach wokół ustawy o rynku kryptowalut widzimy dezinformację, która ma skłonić prezydenta (Karola Nawrockiego) do zawetowania tej ustawy - powiedział we wtorek podczas warszawskiego Future Finance Summit wiceminister finansów Jurand Drop.

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy uchwalonej przez Sejm, nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne.

- Rozporządzenie MiCA u nas obowiązuje, a w ustawie robimy to, czego rozporządzenie od nas wymaga, czyli wskazujemy organ, który będzie sprawdzał firmy zgodnie z unijnymi przepisami, a jak firma będzie oszukiwała, to będzie ostrzegał i na końcu nakładał kary – powiedział wiceminister finansów.

Jak dodał "prezydenckie weto byłoby korzystne dla części firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce, a które chciałyby mieć dostęp do polskich obywateli".

– Do 1 lipca przyszłego roku musimy mieć ustawę, bo inaczej branża krypto nie będzie mogła funkcjonować w Polsce na podstawie licencji wydawanych w Polsce. Bez ustawy nie będzie możliwe rejestrowanie u nas działalności pośrednictwa w kryptoaktywach – dodał.

"Wierzę, że prezydent podpisze ustawę"

- Proces legislacyjny był bardzo drugi, mieliśmy bowiem mnóstwo uwag, zgłaszanych często wielokrotnie, w trakcie konsultacji społecznych. Mamy 700 stron odpowiedzi na takie uwagi. Uważam, że nie da się szybko zrobić ustawy, która lepiej spełniałaby wymogi sektora, alternatywna ustawa może być tylko gorsza – stwierdził Jurand Drop.

– Wierzę, że prezydent podpisze ustawę – dodał.

W połowie ubiegłego miesiąca przedstawiciele polskiej branży kryptoaktywów zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy. Według sygnatariuszy apelu, m.in. firm Kanga, Next Block Expo oraz Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, nowe przepisy w obecnym kształcie zahamują rozwój polskich firm i doprowadzą do oddania przewagi konkurencyjnej w ręce zagranicznych podmiotów.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

kryptowalutyKarol Nawrocki
