Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego

pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o aktywnym rolniku, która miała ograniczyć praktykę ubiegania się o płatności przez właścicieli gruntów nieprowadzących działalności rolniczej.

Karol Nawrocki zawetował przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo.

- Konstytucja w artykule 23 mówi jasno: podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Tymczasem proponowane przepisy premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej "aktywności" poprzez skomplikowaną biurokrację - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

- Ustawa zakłada, że jeśli tej aktywności nie potwierdzą, to stracą dopłaty bezpośrednie. Dalszą konsekwencją będzie likwidacja tych gospodarstw i ich rozbiór przez duże przedsiębiorstwa rolne - dodał Nawrocki.

Ustawa przewidywała, że za rolników aktywnych zawodowo zostaną uznane osoby, które spełniałyby wskazane kryteria, takie jak: posiadanie zwierząt lub korzystanie z wybranych płatności czy wsparcia inwestycyjnego. Pozostali rolnicy musieliby udokumentować ponoszenie kosztów działalności rolniczej lub uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Miało chodzić o 5 procent rolników

W trakcie prac parlamentarnych wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański informował, że według szacunków Agencji w 2026 roku tylko około 5 procent rolników musiałoby udowodnić swoją aktywność.

W związku z obawami zwiększenia obciążeń dla małych gospodarstw rolnych ustawa miała wprowadzić na rok 2026 rozwiązanie przejściowe, które miało pozwolić tym gospodarstwom na dostosowanie się do nowych regulacji.

W 2026 rok za rolników aktywnych zawodowo automatycznie miano uznać tych, którzy w 2025 roku otrzymali dopłaty bezpośrednie w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 1125 euro. Kwota ta odpowiada limitowi płatności na gospodarstwo w ramach płatności dla małych gospodarstw, czyli nie większych niż 5 hektarów.

W czwartek prezydent zawetował także nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bagatela/Shutterstock

Karol NawrockiPrezydent RPWetoRolnicyRolnictwo
