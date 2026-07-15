Inflacja w czerwcu. Nowe dane

Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce wyniosła w czerwcu 2,5 procent w skali roku, przy wzroście cen usług o 5,4 proc. i towarów o 1,3 proc.. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5 proc. - towarów o 0,9 proc., natomiast ceny usług wzrosły o 0,6 proc.

Inflacja w Polsce

Jak wyjaśnił GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie: transportu (o 4,4 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,7 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,45 p. proc., 0,17 p. proc. i 0,06 p. proc.

Natomiast wyższe ceny w zakresie m.in. rekreacji, sportu i kultury (o 1,5 proc.), restauracji i usług zakwaterowania (o 0,5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,6%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Z kolei w porównaniu z cenami sprzed roku, czyli w czerwcu 2026 r., wyższe ceny odnotowano m.in. w zakresie użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,9 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 5,2 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5 proc.), zdrowia (o 5 proc.), restauracji i usług zakwaterowania (o 4,5 proc.), jak również informacji i komunikacji (o 4 proc.).

Komentarze ekonomistów

"Czerwcowa inflacja CPI potwierdzona na 2,5 proc. Spadek z 3,1 proc. w maju zawdzięczamy głównie wyraźnie tańszym paliwom i żywności. Inflacja bazowa nieznacznie w dół do 3,0 proc. Do końca roku spodziewamy się inflacji CPI w przedziale 2,5-3,0 proc. i stabilnych stóp procentowych" - ocenili analitycy ING Banku Śląskiego w serwisie X.

Czerwcowa inflacja CPI potwierdzona na 2,5%. Spadek z 3,1% w maju zawdzięczamy głównie wyraźnie tańszym paliwom i żywności. Inflacja bazowa nieznacznie w dół do 3,0%. Do końca roku spodziewamy się inflacji CPI w przedziale 2,5-3,0% i stabilnych stóp procentowych. pic.twitter.com/UHLYqhvgcK — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) July 15, 2026 Rozwiń

"Finalne dane potwierdziły, że w czerwcu inflacja CPI była dokładnie na poziomie celu inflacyjnego i wyniosła 2,5 proc. r/r. Za jej spadkiem w stosunku do maja (3,1 proc. r/r) stało hamownie rocznej dynamiki cen paliw (do 5,3 proc. r/r z 12,3 proc. r/r) i spadek cen żywności w ujęciu r/r, co nie zdarza się często. Niskie ceny żywności wynikały przede wszystkim z tanich (tańszych niż rok wcześniej) mięs, olejów i tłuszczy, owoców i warzyw" - ocenili ekonomiści z PKO Banku Polskiego.

Finalne dane potwierdziły, że w czerwcu 🇵🇱 inflacja CPI była dokładnie na poziomie celu inflacyjnego i wyniosła 2,5% r/r. Za jej spadkiem w stosunku do maja (3,1% r/r) stało hamownie rocznej dynamiki cen paliw (do 5,3% r/r z 12,3% r/r) i spadek cen żywności w ujęciu r/r, co nie… pic.twitter.com/v0yDOvo2zR — PKO Research (@PKO_Research) July 15, 2026 Rozwiń

"Szczegółowe dane o inflacji:

wzrost cen spowolnił głównie przy paliwach i transporcie

w żywności mocno zaskoczyły owoce.

raczej niewielkie zmiany trendu, czy wahań mniej zmiennych kategorii - to dobrze widać" - ocenili z kolei ekonomiści mBanku.

🇵🇱 Szczegółowe dane o inflacji:

▶️wzrost cen spowolnił głównie przy paliwach i transporcie

▶️w żywności mocno zaskoczyły owoce.

▶️raczej niewielkie zmiany trendu, czy wahań mniej zmiennych kategorii - to dobrze widać 🔽 pic.twitter.com/22rnoPkubt — mBank Research (@mbank_research) July 15, 2026 Rozwiń