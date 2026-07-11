Groźna bakteria w suplemencie diety
Sanepid przekazał, że bakterie Salmonella spp. zostały wykryte podczas badań właścicielskich. Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem.
"Jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone" - przekazano w komunikacie
Suplement diety wycofany
Szczegóły dotyczące produktu:
- Produkt: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g);
- Numer partii: L:26/077P;
- Numer partii: L:26/068N;
- Data minimalnej trwałości: 31.03.2028;
- Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Zalecenia GIS
Producent miał niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjąć dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanych partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu. "Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie" - przekazał GIS.
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Urząd podkreślił, że nie należy spożywać produktu z partii objętych komunikatem. "W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS w komunikacie.