Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

We wtorek, 4 listopada, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 3, 21, 22, 33, 39 oraz 1 i 9.

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. Oznacza to, że kumulacja rośnie i w kolejnym, piątkowym losowaniu (7 listopada) do wygrania będzie 230 mln zł.

To piąte losowanie Eurojackpot z rzędu bez głównej wygranej. Ostatni raz cała pula została zgarnięta 17 października.

We wtorkowym losowaniu odnotowano jedna wygraną drugiego stopnia (5+1) w Niemczech. Do gracza trafi 1 558 457 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe były dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 349 828 zł każda.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

