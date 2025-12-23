Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej

Donald Tusk
Rzecznik rządu o cenach paliw na stacjach benzynowych
Źródło: TVN24
Donald Tusk odniósł się do cen benzyny na stacjach paliw. Według premiera są nawet niższe od poziomu, który obiecywał w trakcie kampanii wyborczej. Zdaniem prawicowych polityków słowa szefa rządu nie pokrywają się z tym, co widać na rynku.

We wtorek tuż po południu Tusk pokazał zdjęcie, na którym widać słupy na stacji paliw wyświetlające ceny benzyny z 23 grudnia 2025 roku. Premier podkreślił, że w przypadku Pb95 są niższe niż 5,19 zł za litr, które obiecywał w trakcie kampanii wyborczej w 2023 r. Na fotografii z województwa zachodniopomorskiego ceny są na poziomie 5,14 zł za litr.

Tusk: pisowcy podnieśli krzyk

"Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że 5,18 to fake, no to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj z Lubieszyna" - napisał.

Dzień wcześniej szef rządu wskazywał, że Pb95 - kosztowała 5,18 zł za litr. Na dowód opublikował zdjęcie z 22 grudnia, które zestawione było z drugim - z 11 października 2022 r., gdy za sterami kraju było Prawo i Sprawiedliwość. Trzy lata temu benzyna miała kosztować 6,78 zł za litr.

Odpowiedzi na słowa premiera

Wpisy Tuska wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Politycy publikowali zdjęcia z pylonów na stacjach paliw, na których widniały wyższe ceny. Wtorkowy post skomentował m.in. poseł z ramienia PiS Jarosław Wieczorek.

"To proszę zarządzić, by dziś na stacjach w Rudzie Śląskiej i powiecie Tarnogórskim 95 tyle kosztowało. Bo jakoś bliżej cenom do 7 zł niż 5,19. To skoro wczoraj nie chciał Pan grosza, to rozumiem, że teraz dorzuci Pan 1,5 zł!" - napisał Wieczorek w odpowiedzi na wpis premiera.

Jeszcze w poniedziałek wypowiedział się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który opublikował nagranie ze stacji paliw BP.

"5.,19 czy 5,91, co za różnica :)" - ironizował we wpisie.

Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek wstawił zdjęcia z dwóch warszawskich stacji różnych koncernów - ceny za litr paliwa Pb95 to 5,92 zł oraz 5,89 zł.

Tymczasem wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak napisał w poniedziałek, że "Donald Tusk przegonił jednego ze swoich podwładnych po całej Polsce, by zrobić zdjęcie ceny paliwa, które będzie zgodne z rządową propagandą".

We wtorek ok. 10 rano Błaszczak dodał kolejny wpis, w którym dowodził, że paliwo Pb95 kosztuje obecnie 5,97 zł za litr.

Ceny benzyny 23 grudnia 2025 r.

Według portali monitorujących średnie ceny paliwa - benzyna Pb95 kosztuje przeciętnie powyżej 5,70 zł. Na e-petrol.pl 23 grudnia średnia cena jest na poziomie 5,76 zł za litr, z kolei w serwisie Reflex - 5,78 zł.

"Paliwa na stacjach tanieją, ale tempo obniżek może budzić zniecierpliwienie wśród kierowców, którzy słyszą o najtańszej od lat ropie naftowej i rosnącej w siłę złotówce. Do poprawy nastrojów mogą przyczynić się jednak uruchamiane właśnie świąteczne akcje promocyjne, które pozwolą zaoszczędzić na tankowaniu" - napisano na stronie e-pterol.pl 19 grudnia.

W przypadku innych paliw we wtorek na e-paliwa.pl:

  • Pb98 kosztuje 6,54 zł za litr,
  • olej napędowy - 6,09 zł,
  • LPG - 2,65 zł. 

Na portalu Reflex są następujące:

  • Pb98 - 6,53 zł,
  • olej napędowy - 6,09 zł,
  • LPG - 2,69 zł.

Ceny paliw. Prognozy

Według e-petrol.pl nie będzie skokowej podwyżki w detalu i na przełomie roku można raczej przewidywać stabilizację lub łagodną tendencję zniżkową na stacjach.

Zgodnie z prognozami portalu, w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 będzie w przedziale od 5,64 do 5,76 zł za litr, oleju napędowego - między 5,97 a 6,09 zł za litr, a autogazu w granicach 2,62–2,69 zł za litr.

Portal zwraca jednak uwagę na utrzymujące się wyraźne różnice cen paliw między regionami.

Najtaniej jest przede wszystkim w Wielkopolsce, gdzie średnia cena benzyny 95 wynosi 5,65 zł za litr, a oleju napędowego - 5,95 zł za litr. Porównywalne ceny notowane są w województwie śląskim, gdzie w dodatku można kupić najtańszy autogaz w kraju w cenie 2,59 zł za litr, oraz w pomorskim, gdzie autogaz kosztuje średnio 2,62 zł za litr, a benzyny i diesel kosztują poniżej średniej krajowej.

Niskie ceny diesla na poziomie 5,95 zł za litr notowane są też w województwie zachodniopomorskim.

Najdrożej według danych e-petrol.pl, jest w północnej i centralnej części kraju. Kujawsko-pomorskie wyróżnia się najwyższymi cenami benzyn – Pb95 kosztuje tam 5,85 zł za litr, oraz jednym z najwyższych poziomów LPG - 2,73 zł za litr. Relatywnie drogo jest również w świętokrzyskim, gdzie cena benzyny 95 sięga 5,88 zł za litr, a diesla - 6,12 zł za litr, oraz na Mazowszu, które należy do najdroższych regionów pod względem diesla - 6,15 zł za litr.

Najwyższe ceny autogazu – 2,73 zł za litr – notowane są w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskBenzynaStacje benzynowe
Zobacz także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
Nieruchomości
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
Z kraju
Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Nowy kanon wigilijnego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych
Z kraju
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
Handel
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
Z kraju
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
TVN24
Nowa Poszta shutterstock_2229138781
"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces"
Ze świata
kosmetyki, drogeria, polska
Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana
Z kraju
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
Z kraju
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
Ze świata
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
Z kraju
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
Ze świata
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Ze świata
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
Z kraju
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
Ze świata
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
Pieniądze
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Najnowsze
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica