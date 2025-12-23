Rzecznik rządu o cenach paliw na stacjach benzynowych Źródło: TVN24

We wtorek tuż po południu Tusk pokazał zdjęcie, na którym widać słupy na stacji paliw wyświetlające ceny benzyny z 23 grudnia 2025 roku. Premier podkreślił, że w przypadku Pb95 są niższe niż 5,19 zł za litr, które obiecywał w trakcie kampanii wyborczej w 2023 r. Na fotografii z województwa zachodniopomorskiego ceny są na poziomie 5,14 zł za litr.

Tusk: pisowcy podnieśli krzyk

"Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że 5,18 to fake, no to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj z Lubieszyna" - napisał.

Wczoraj pisowcy podnieśli krzyk, że 5.18 to fake, no to spadło jeszcze bardziej. Zdjęcie przysłano dzisiaj z Lubieszyna.😂 pic.twitter.com/qzij0cddbT — Donald Tusk (@donaldtusk) December 23, 2025
Donald Tusk na profilu X 23.12.2025

Dzień wcześniej szef rządu wskazywał, że Pb95 kosztowała 5,18 zł za litr. Na dowód opublikował zdjęcie z 22 grudnia, które zestawione było z drugim - z 11 października 2022 r., gdy za sterami kraju było Prawo i Sprawiedliwość. Trzy lata temu benzyna miała kosztować 6,78 zł za litr.

Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?😉 pic.twitter.com/As0gCpo2rB — Donald Tusk (@donaldtusk) December 22, 2025
Donald Tusk na X 22.12.2025

We wtorek po południu prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych: "W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo… Polacy się nie uśmiechają. To będą #DrogieŚwięta".

Na ten wpis kilka godzin później odpowiedział Tusk. "Co ty Jarku wiesz o tankowaniu… Tyle, co o zakupach. Wesołych Świąt" - napisał premier.

Co ty Jarku wiesz o tankowaniu… Tyle, co o zakupach. Wesołych Świąt. https://t.co/p92uk2t116 — Donald Tusk (@donaldtusk) December 23, 2025

Odpowiedzi na słowa premiera

Wpisy szefa rządu wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Politycy publikowali zdjęcia z pylonów na stacjach paliw, na których widniały wyższe ceny. Wtorkowy post skomentował m.in. poseł PiS Jarosław Wieczorek.

"To proszę zarządzić, by dziś na stacjach w Rudzie Śląskiej i powiecie Tarnogórskim 95 tyle kosztowało. Bo jakoś bliżej cenom do 7 zł niż 5,19. To skoro wczoraj nie chciał Pan grosza, to rozumiem, że teraz dorzuci Pan 1,5 zł!" - napisał Wieczorek w odpowiedzi na wpis premiera.

To proszę zarządzić, by dziś na stacjach w Rudzie Śląskiej i powiecie Tarnogórskim 95 tyle kosztowało. Bo jakoś bliżej cenom do 7 zł niż 5.19. To skoro wczoraj nie chciał Pan grosza, to rozumiem, że teraz dorzuci Pan 1.5 zł! pic.twitter.com/y74Xiw1Uxo — Jarosław Wieczorek 🇵🇱 (@WieczorekRP) December 23, 2025

Jeszcze w poniedziałek wypowiedział się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który opublikował nagranie ze stacji paliw BP.

"5.,19 czy 5,91, co za różnica :)" - ironizował we wpisie.

5.19 czy 5.91, co za różnica :) pic.twitter.com/fSZqriXb8N — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 22, 2025
Sławomir Mentzen na X

Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek wstawił zdjęcia z dwóch warszawskich stacji różnych koncernów - ceny za litr Pb95 to 5,92 zł oraz 5,89 zł.

Dziś w Warszawie…



Gdzie to 5,18? https://t.co/Ot4eoj0MeS pic.twitter.com/4xT2jhMFYX — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 22, 2025
Obajtek na X

Tymczasem wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak napisał w poniedziałek, że "Donald Tusk przegonił jednego ze swoich podwładnych po całej Polsce, by zrobić zdjęcie ceny paliwa, które będzie zgodne z rządową propagandą".

We wtorek ok. 10 rano Błaszczak dodał kolejny wpis, w którym dowodził, że Pb95 kosztuje obecnie 5,97 zł za litr.

Donaldzie Tusku, wyjdź czasem z limuzyny i zobacz jak wyglada rzeczywistość. #DrogieŚwięta pic.twitter.com/xhEMWkVo4o — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 23, 2025
Mariusz Błaszczak

Ceny benzyny 23 grudnia 2025 r.

Według portali monitorujących średnie ceny paliwa - benzyna Pb95 kosztuje przeciętnie powyżej 5,70 zł. Na e-petrol.pl 23 grudnia średnia cena jest na poziomie 5,76 zł za litr, z kolei w serwisie Reflex - 5,78 zł.

"Paliwa na stacjach tanieją, ale tempo obniżek może budzić zniecierpliwienie wśród kierowców, którzy słyszą o najtańszej od lat ropie naftowej i rosnącej w siłę złotówce. Do poprawy nastrojów mogą przyczynić się jednak uruchamiane właśnie świąteczne akcje promocyjne, które pozwolą zaoszczędzić na tankowaniu" - napisano na stronie e-pterol.pl 19 grudnia.

W przypadku innych paliw we wtorek na e-paliwa.pl:

Pb98 kosztuje 6,54 zł za litr,

olej napędowy - 6,09 zł,

LPG - 2,65 zł.

Na portalu Reflex są następujące:

Pb98 - 6,53 zł,

olej napędowy - 6,09 zł,

LPG - 2,69 zł.

Ceny paliw. Prognozy

Według e-petrol.pl nie będzie skokowej podwyżki w detalu i na przełomie roku można raczej przewidywać stabilizację lub łagodną tendencję zniżkową na stacjach.

Zgodnie z prognozami portalu w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 będzie w przedziale od 5,64 do 5,76 zł za litr, oleju napędowego - między 5,97 a 6,09 zł za litr, a autogazu w granicach 2,62–2,69 zł za litr.

Portal zwraca jednak uwagę na utrzymujące się wyraźne różnice cen paliw między regionami.

Najtaniej jest przede wszystkim w Wielkopolsce, gdzie średnia cena benzyny 95 wynosi 5,65 zł za litr, a oleju napędowego - 5,95 zł za litr. Porównywalne ceny notowane są w województwie śląskim, gdzie w dodatku można kupić najtańszy autogaz w kraju w cenie 2,59 zł za litr, oraz w pomorskim, gdzie autogaz kosztuje średnio 2,62 zł za litr, a benzyny i diesel kosztują poniżej średniej krajowej.

Niskie ceny diesla na poziomie 5,95 zł za litr notowane są też w województwie zachodniopomorskim.

Najdrożej według danych e-petrol.pl, jest w północnej i centralnej części kraju. Kujawsko-Pomorskie wyróżnia się najwyższymi cenami benzyn: Pb95 kosztuje tam 5,85 zł za litr, oraz jednym z najwyższych poziomów LPG - 2,73 zł za litr. Relatywnie drogo jest również w Świętokrzyskiem, gdzie cena benzyny 95 sięga 5,88 zł za litr, a diesla - 6,12 zł za litr, oraz na Mazowszu, które należy do najdroższych regionów pod względem diesla - 6,15 zł za litr.

Najwyższe ceny autogazu (2,73 zł za litr) notowane są w Kujawsko-Pomorskiem i Zachodniopomorskiem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD