Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują

Zondacrypto, kryptowaluty
Reporter "Superwizjera" Michał Fuja o śledztwie w sprawie Zondacrypto
Źródło: TVN24
Wszyscy członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto złożyli rezygnację - poinformował członek rady Guido Buehler, którego oświadczenie przytoczył dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja. "Decyzje te zostały podjęte indywidualnie i odzwierciedlają ocenę sytuacji dokonaną przez każdego z członków" - czytamy w komunikacie.

Dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja poinformował o sytuacji w mediach społecznościowych, powołując się na wpis Guido Buehlera, członka niewykonawczego rady nadzorczej BB Trade Estonia OU, właściciela giełdy Zondacrypto, który dołączył do firmy w 2023 roku.

"Decyzje te zostały podjęte indywidualnie i odzwierciedlają ocenę sytuacji dokonaną przez każdego z członków" - napisano w oświadczeniu. Oprócz Buehlera podpisali się pod nim także Veronika Togo (przewodnicząca rady) oraz Georgi Dżaniaszwili.

"Istotne niespójności pomiędzy niektórymi publicznymi oświadczeniami"

W oświadczeniu napisano, że "Rada Nadzorcza dowiedziała się o sytuacji (z Zondacrypto - red.) wyłącznie ze źródeł publicznych dopiero po tym, jak zaczęła ona eskalować w polskich mediach, a nie w wyniku terminowej komunikacji wewnętrznej".

Dodano, że "na podstawie analizy informacji ujawniły się istotne niespójności pomiędzy niektórymi publicznymi oświadczeniami, realiami operacyjnymi oraz informacjami wcześniej przekazanymi Radzie Nadzorczej. Kontrast między informacjami przedstawionymi wcześniej a ujawnionymi później doprowadziły nas do wniosku, że obecne okoliczności nie pozwalają już na prawidłowe wykonywanie naszych obowiązków jako członków Rady Nadzorczej."

W podsumowaniu oświadczenia rezygnujący członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, że zdają sobie sprawę z niepewności i stresu, który sytuacja może powodować u klientów, partnerów, pracowników i innych osób zaangażowanych w sprawę. Wyrazili nadzieję, że zostanie ona szybko i sprawiedliwie zakończona.

Afera Zondacrypto ma wątek na "być może komisję śledczą"
Afera Zondacrypto ma wątek na "być może komisję śledczą"

