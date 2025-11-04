Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

Informacje o możliwym wycieku danych otrzymaliśmy na Kontakt24. Internauta przekazał nam, że otrzymał wiadomość e-mail od sieci lodziarni Grycan z informacją o naruszeniu bezpieczeństwa swoich danych osobowych.

Jak poinformowała sieć Grycan w odpowiedzi na pytania tvn24.pl do wycieku faktycznie doszło, a incydent dotyczył systemów operatora obsługującego sklep internetowy marki. "W wyniku ataku hakerskiego na systemy operatora platformy zakupowej naszego sklepu internetowego doszło do wycieku danych osobowych części jego klientów, o czym zostaliśmy poinformowani w zawiadomieniu operatora z dn. 30 października br." - przekazała spółka w przesłanym tvn24.pl komunikacie.

Według informacji zawartych w zawiadomieniu, zaraz po wykryciu ataku podjęto działania naprawcze mające na celu ustalenie źródła i charakteru incydentu oraz usunięcie luki w zabezpieczeniach.

"W efekcie tych działań atak został zatrzymany, a system ponownie zabezpieczony. Operator potwierdza, że korzystanie z naszego sklepu internetowego jest na powrót bezpieczne" - zapewnia Grycan.

Jakie dane mogły zostać ujawnione?

"Z przekazanych informacji wynika, że naruszone zostały dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, dane do wystawienia faktury oraz hash hasła (zaszyfrowane hasło)" - czytamy w komunikacie.

Nie doszło natomiast do ujawnienia informacji finansowych.

"Nie uzyskano dostępu do historii zamówień, danych kart płatniczych, numerów kont bankowych ani do haseł zarejestrowanych na platformie klientów" - podkreśla firma.

Incydent dotyczy wyłącznie osób posiadających konto w sklepie internetowym. Klienci dokonujący zakupów jako "gość" nie zostali objęci wyciekiem.

Grycan kontaktuje się z poszkodowanymi

Firma zapewnia, że podjęła niezbędne kroki, aby poinformować osoby, których dane mogły zostać naruszone. "Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi klientami, których dane osobowe mogły zostać naruszone w wyniku zaistniałej sytuacji, przekazując zalecenia i rekomendacje dotyczące dalszego postępowania" - czytamy w komunikacie.

Grycan zgłosił również sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co jest obowiązkowym krokiem w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

"Potwierdzamy również, że sprawa została przez nas zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami" - czytamy.

Kolejny z serii ataków

To już kolejny z serii ataków hakerskich. W niedzielę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną".

W sobotę potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Jak poinformował Gawkowski, cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów.

Tego samego dnia system płatności BLIK zmagał się z poważnymi utrudnieniami. W poniedziałek klienci banków po raz kolejny mieli problemy z płatnościami Blik. Spółka Polski Standard Płatności, operator Blika, informowała o "zewnętrznym ataku typu DDoS".

Jak zabezpieczyć się przed atakiem?

O tym, jak zabezpieczyć się przed atakiem hakerskim mówiła niedawno w rozmowie z TVN24 Iwona Pruszyńska z NASK.

- Pamiętajmy, by hasło było unikatowe dla każdego serwisu. Jeśli jedno wycieknie, pozostałe nasze konta pozostaną bezpieczne. Ale jeśli to samo hasło chroni bankowość, pocztę i media społecznościowe, to w wypadku wycieku wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców - tłumaczy Pruszyńska.

Według ekspertki, mocne hasło to dziś takie, które ma co najmniej 14 znaków. - Hasło "Litwo, Ojczyzno moja", mimo tego, że spełnia kryteria długości, nie będzie hasłem bezpiecznym, ponieważ to jest fraza, która jest w tym konkretnym kształcie często powtarzana. Natomiast jeżeli dwa słowa w tej frazie zamienimy na inne, zaskakujące, to myślę, że będziemy w stanie stworzyć w ten sposób solidne hasło. Solidne, łatwe do zapamiętania, a jednocześnie trudne do złamania dla cyberprzestępców - radzi Pruszyńska.

Dodatkowym zabezpieczeniem, które znacząco utrudnia przejęcie konta, jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

- Nawet, jeśli oszuści poznają nasze hasło, nie będą w stanie dostać się do konta bez drugiego elementu uwierzytelnienia - może to być kod z aplikacji, klucz sprzętowy lub inna forma potwierdzenia tożsamości - wyjaśnia ekspertka.

Jak dodaje, w dobie coraz częstszych wycieków danych i ataków phishingowych powinniśmy traktować cyberbezpieczeństwo jako codzienny nawyk, a nie jednorazowe działanie. - Myślmy o swoim bezpieczeństwie - apeluje Iwona Pruszyńska z NASK.