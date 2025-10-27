Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Działka pod CPK sprzedana. Rzecznik prokuratury o śledztwie

CPK
Działka pod CPK sprzedana. Rzecznik prokuratury o śledztwie
Źródło: TVN24
Jest to etap początkowy. Wszczęte zostało śledztwo. Materiały wpłynęły do prokuratury w drugiej połowie września - stwierdził w TVN24 Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, komentując sprawę sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Dodał, że "w ciągu najbliższego kwartału, dwóch kwartałów" prokuratura będzie mogła "wyciągnąć wnioski odnośnie tego, co dalej".

Sprawa nabycia przez spółkę Dawtona działki znajdującej się w pobliżu powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego, została przekazana do prokuratury - poinformował w poniedziałek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Jako pierwsza o sprawie działki poinformowała Wirtualna Polska.

Działka, o której mowa, została sprzedana osobie prywatnej 1 grudnia 2023 roku. Prokuratura zainteresowana jest działaniami poprzedzającymi tę sprzedaż, które obejmują prawie cały 2023 rok.

Rzecznik prokuratury o sprzedaży działki pod CPK

- Zawiadomienie dotyczy kilku przestępstw, natomiast my w trakcie czynności sprawdzających podjęliśmy decyzję, że konieczne jest uzupełniające przesłuchanie zawiadamiającego, czyli prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego spółka z.o.o., czyli spółki docelowej. Konieczne było uzyskanie dodatkowej dokumentacji, której brak narzucał się nam już na samym początku. Podjęliśmy decyzję po przesłuchaniu, że najbardziej miarodajna na tym etapie jest kwalifikacja dotycząca przekroczenia uprawnień urzędniczych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - wyjaśnił Skiba.

Wyjaśnił, że chodzi tu "najprawdopodobniej" o "pracowników Krajowego Centrum Wsparcia Rolnictwa w związku z działaniami podejmowanymi na przestrzeni stycznia i grudnia 2023 roku, w związku z przekroczeniem przepisów dwóch ustaw i ustawy docelowej o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym".

- Chodzi tutaj o wydanie zgody na zbycie tej nieruchomości nie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, dla którego jest to nieruchomość, można powiedzieć, strategiczna, ale prywatnemu podmiotowi. Z zawiadomienia wynikało między innymi, że doszło do wprowadzania w błąd przedstawicieli spółki docelowej, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego co do różnych przeszkód prawnych związanych z możliwością zbycia tej nieruchomości - wyjaśnił rzecznik prokuratury.

- Decyzja (o sprzedaży działki - red.) jest zwieńczeniem pewnych procedur, które były podejmowane na przestrzeni stycznia i grudnia 2023 roku. Wiemy, że musimy przesłuchać wielu świadków, jest ich wskazanych kilkunastu, którzy pojawiali się na różnych procesach decyzyjnych i przy wymianie określonej korespondencji. Chodzi tu nie tylko o przedstawicieli CPK z tamtego okresu, ale również chodzi tutaj o przedstawicieli i Krajowego Oddziału Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i między innymi Wód Polskich - wymienił Skiba.

Wyjaśnił, że "na tym etapie trudno określić, które działania doprowadziły tak naprawdę do tej decyzji o sprzedaży ze szkodą dla Skarbu Państwa i dla samej spółki docelowej tej nieruchomości osobie trzeciej".

- W pierwszej kolejności będziemy się skupiali na przedstawicielach i KOWR-u, i spółki docelowej, którzy powinni być w tej sprawie przesłuchani. Na pewno nabywca będzie tej nieruchomości przesłuchiwany. Bierzemy pod uwagę, że poszczególne osoby decyzyjne i podejmujące decyzje w ramach struktury Ministerstwa Rolnictwa będą również przesłuchiwane w tej sprawie. Nie jestem w tym momencie w stanie stwierdzić, czy również chodzi tutaj o byłego ministra rolnictwa - tłumaczył rzecznik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rafał Romanowski, Robert Telus
PiS zawiesił posłów w związku ze sprzedażą działki pod CPK
TVN24
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

"Wszczęte zostało śledztwo"

Jak dodał, "pod względem procesowym jest to etap początkowy" i "wszczęte zostało śledztwo", przy czym "materiały wpłynęły do prokuratury w drugiej połowie września".

- Mówimy o dużych bardzo pieniądzach. Natomiast to nie wskazuje, żeby ta sprawa była wyjątkowo skomplikowana. Mamy oczywiście określoną liczbę osób do przesłuchania. Mamy określone dokumenty, które na tym etapie już podlegały wstępnej ocenie - powiedział Skiba.

Według rzecznika "nie wydaje się, by było to bardzo skomplikowane postępowanie, biorąc pod uwagę zawartość tej dokumentacji, która do tej pory została przekazana".

- Wiemy, jaki jest skutek. Wiemy, jakie są relacje poszczególnych osób reprezentujących spółkę docelową, czyli CPK. I myślę, że w ciągu najbliższego kwartału, dwóch kwartałów będziemy w stanie wyciągnąć już pewne wnioski odnośnie tego, co dalej - zaznaczył rzecznik prokuratury.

Dodał też: - Chcę podkreślić, że postępowanie karne to nie tylko jeden zakres, w którym prokuratura tutaj może wziąć udział i czynnie działać, bo oprócz przesłuchania, oprócz ewentualnych analiz, oprócz ewentualnych czynności typowo dochodzeniowo-śledczych, prokurator może również występować jako rzecznik interesu publicznego i inicjować czy postępowanie cywilne, czy postępowanie administracyjne.

- Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście prokurator tutaj również będzie inicjował postępowanie i przystępował na prawach strony - mówił Skiba.

W rozmowie z PAP rzecznik prokuratury przekazał, że analiza przedmiotowego stanu faktycznego pozwala na przyjęcie na obecnym etapie postępowania zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Czyn taki zagrożony jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Sprzedaż działki pod CPK

W poniedziałek WP podała, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup.

Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki "znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…), które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu".

Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek przekazał wcześniej, że sprawa nabycia przez spółkę Dawtona działki znajdującej się w pobliżu powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego, została przekazana do prokuratury.

Z kolei decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CPK

Udostępnij:
TAGI:
CPK
Zobacz także:
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
Z kraju
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
Tech
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "To krok milowy"
Tech
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
Tech
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
Z kraju
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
Moto
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
Ze świata
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
Ze świata
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
Nieruchomości
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
Ze świata
shutterstock_1946491033
Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny
Ze świata
Viktor Orban
Problemy Orbana. "To był zły tydzień"
Ze świata
konferencja w ramach debaty pt. "Demokracja równych szans. Rozmowy o wyzwaniach rozwojowych dla Polski"
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
Z kraju
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
Z kraju
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
Ze świata
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
Ze świata
Biszkek, Kirgistan październik,17,2025: Pomnik na Placu Zwycięstwa z Wiecznym Płomieniem stoi dumnie shutterstock_2691260623
Kirgistan wprowadza narodową kryptowalutę
Ze świata
Donald Trump
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
Ze świata
LOTTO_1997459012
Szóste takie losowanie z rzędu. Wyniki Lotto
Z kraju
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
Ze świata
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
Z kraju
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
Ze świata
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
Najnowsze
pap_20251010_1KN
Putin "ukrywa tę sytuację"
Ze świata
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica