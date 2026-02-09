Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Wzrost cen detalicznych masła o 11,5 proc. rok do roku, był wyższy od podwyżek cen surowca czy produktu w hurcie - podkreśliła konsultantka merytoryczna raportu Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

- Sieci handlowe były mniej skłonne do sprzedawania masła w cenach promocyjnych. To dlatego produkt na sklepowych półkach drożał wyraźniej i dłużej, niż by to wynikało z poziomu cen na rynku hurtowym - wskazała ekspertka.

Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku dodał, że wysokości podwyżek cen w sklepach nie tłumaczy też eksport, który w 2025 r. pod względem wolumenu utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

- Zatem kluczowe były strategie samych sieci handlowych. Wydatki na ten artykuł nie są duże w odniesieniu do całego koszyka podstawowych produktów, więc sklepom łatwo jest przemycić podwyżki, które klienci zaakceptują - ocenił.

Przewidywane ceny masła w 2026 roku

Autorzy raportu przewidują, że dzięki m.in. rosnącej podaży mleka ceny masła powinny być stabilne z niewielką tendencją spadkową.

- W pierwszym półroczu możliwe są spadki średniej ceny rzędu 2-6 proc. rok do roku, a w ujęciu całorocznym – 3-8 proc. pod warunkiem braku szoków podażowych i umiarkowanie mocnego złotego. Spadki szybciej zobaczymy wśród produktów marek własnych oraz w cenach promocyjnych – stwierdziła Julita Pryzmont.

Jak zauważył drugi z konsultantów raportu, Robert Biegaj z Shopfully Poland, wielu analityków przewiduje, że przy utrzymującej się obecnie wysokiej podaży mleka, m.in. w Unii Europejskiej, na światowych rynkach możliwe są spadki cen masła przekraczające 10 proc. rok do roku. Czy prognozy się sprawdzą, będzie jednak zależało również od tego, jaka część surowca zostanie wykorzystana do produkcji tłuszczu.

Dr Marek Szymański przypomniał z kolei, że ceny masła na światowych rynkach zależą również od innych czynników, jak kursy walut czy zmiany barier celnych.

Pierwsze sygnały z rynku

Jak zauważyli autorzy raportu, już teraz widać w handlu sygnały sprzyjające stabilizacji cen masła. Częściej pojawiają się promocje masła oferowanego pod markami sieci handlowych, przy czym akcje te trwają dłużej.

- Pierwsze sygnały z rynku wskazują na stopniową stabilizację cen masła oraz spadki cen hurtowych, co może zapowiadać niższe ceny detaliczne w kolejnych miesiącach. Wzrost aktywności promocyjnej oraz mniejsza dynamika podwyżek cen regularnych sugerują, że rynek wchodzi w fazę równowagi - podsumował Robert Biegaj.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Łącznie zestawiono ze sobą 7,5 tys. cen detalicznych masła. Badaniem objęto wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash & carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Opracowała Paulina Karpińska