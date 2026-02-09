Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"

|
masło
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
Ceny masła w 2025 roku wzrosły średnio o 11,5 procent - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. W tym roku eksperci przewidują natomiast spadki cen tego produktu od 3 do 8 procent w ujęciu rocznym.

Wzrost cen detalicznych masła o 11,5 proc. rok do roku, był wyższy od podwyżek cen surowca czy produktu w hurcie - podkreśliła konsultantka merytoryczna raportu Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

- Sieci handlowe były mniej skłonne do sprzedawania masła w cenach promocyjnych. To dlatego produkt na sklepowych półkach drożał wyraźniej i dłużej, niż by to wynikało z poziomu cen na rynku hurtowym - wskazała ekspertka.

Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku dodał, że wysokości podwyżek cen w sklepach nie tłumaczy też eksport, który w 2025 r. pod względem wolumenu utrzymał się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.

- Zatem kluczowe były strategie samych sieci handlowych. Wydatki na ten artykuł nie są duże w odniesieniu do całego koszyka podstawowych produktów, więc sklepom łatwo jest przemycić podwyżki, które klienci zaakceptują - ocenił.

Co się dzieje z cenami masła?
Dowiedz się więcej:

Co się dzieje z cenami masła?

Przewidywane ceny masła w 2026 roku

Autorzy raportu przewidują, że dzięki m.in. rosnącej podaży mleka ceny masła powinny być stabilne z niewielką tendencją spadkową.

- W pierwszym półroczu możliwe są spadki średniej ceny rzędu 2-6 proc. rok do roku, a w ujęciu całorocznym – 3-8 proc. pod warunkiem braku szoków podażowych i umiarkowanie mocnego złotego. Spadki szybciej zobaczymy wśród produktów marek własnych oraz w cenach promocyjnych – stwierdziła Julita Pryzmont.

Jak zauważył drugi z konsultantów raportu, Robert Biegaj z Shopfully Poland, wielu analityków przewiduje, że przy utrzymującej się obecnie wysokiej podaży mleka, m.in. w Unii Europejskiej, na światowych rynkach możliwe są spadki cen masła przekraczające 10 proc. rok do roku. Czy prognozy się sprawdzą, będzie jednak zależało również od tego, jaka część surowca zostanie wykorzystana do produkcji tłuszczu.

Dr Marek Szymański przypomniał z kolei, że ceny masła na światowych rynkach zależą również od innych czynników, jak kursy walut czy zmiany barier celnych.

Pierwsze sygnały z rynku

Jak zauważyli autorzy raportu, już teraz widać w handlu sygnały sprzyjające stabilizacji cen masła. Częściej pojawiają się promocje masła oferowanego pod markami sieci handlowych, przy czym akcje te trwają dłużej.

- Pierwsze sygnały z rynku wskazują na stopniową stabilizację cen masła oraz spadki cen hurtowych, co może zapowiadać niższe ceny detaliczne w kolejnych miesiącach. Wzrost aktywności promocyjnej oraz mniejsza dynamika podwyżek cen regularnych sugerują, że rynek wchodzi w fazę równowagi - podsumował Robert Biegaj.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Łącznie zestawiono ze sobą 7,5 tys. cen detalicznych masła. Badaniem objęto wszystkie obecne na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash & carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: itor/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Ceny żywnościMasło
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sanae Takaichi
Historyczne zwycięstwo napędza japońską giełdę
Rynki
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
Z kraju
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zakręcają kurek z paliwem lotniczym. Linie szykują awaryjne rozwiązania
Ze świata
Medal noblowski
Laureatka nagrody Nobla ponownie skazana
Ze świata
Koreańska pielęgnacja
Koreańska fala nad Wisłą. Co czeka polskie kosmetyki?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
Ze świata
Niemcy, ludzie
Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
shibuya tokio japonia - eamesBot shutterstock_1454909831
"Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat"
Ze świata
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Wyspa Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Włoska wyspa mówi "dość". Będą ograniczenia dla turystów
Turystyka
shutterstock_2618094097
Minuty grozy na rynku. Rozdali bitcoiny przez pomyłkę
Ze świata
shutterstock_2543944347
Kłopoty popularnej sieci. 250 restauracji do zamknięcia
Ze świata
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
Ze świata
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
Ze świata
shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
Z kraju
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
Z kraju
shutterstock_2239909941
Eurojackpot. Wygrana czwartego stopnia w Polsce
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną"
Z kraju
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do rozmów z Trumpem
Ze świata
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
Z kraju
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
Z kraju
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
Ze świata
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
Moto
shutterstock_2211362781
Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
Z kraju
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Awaria w sieci Orange
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica