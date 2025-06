"Będę prosił rząd". Zapowiedź premiera

W czwartek odbędzie się dodatkowe posiedzenie rządu, na którym poruszone zostaną kwestie przygotowania do stworzenia budżetu państwa na przyszły rok - wynika z wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

- Będziemy rozmawiali między innymi o przygotowaniu do budżetu - zaznaczył premier. - Będą chciał wspólnie z ministrem finansów zapoznać państwa ze wszystkimi parametrami, szansami, ograniczeniami, możliwościami, tak byśmy budżet przygotowali w sposób maksymalnie odpowiedzialny i perfekcyjny - powiedział szef rządu.

Ustawa budżetowa

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029, które - jak tłumaczyła wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - "będą (...) podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2026 rok". Według założeń wzrost realnego PKB w 2026 r. ma wynieść 3,5 proc., a średnioroczna inflacja ma wynieść 3,8 proc.

"Kluczowe znaczenie będą miały ponownie wysokie nakłady inwestycyjne oraz fundusze z KPO (Krajowego Planu Odbudowy - red.), wspierające modernizację infrastruktury i transformację energetyczną. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu będzie spadek inflacji, co wpłynie na stabilizację siły nabywczej gospodarstw domowych oraz poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw" – napisano w komunikacie.

Zgodnie z informacją na temat procedury budżetowej, zamieszczoną na stronie gov.pl, założenia projektu budżetu państwa i ich akceptacja ma nastąpić w okresie maj-czerwiec. Następnie - w czerwcu - wstępna prognoza wskaźników makroekonomicznych ma zostać przekazana Radzie Dialogu Społecznego, natomiast dysponenci części budżetowych (m.in. ministerstwa i instytucje) mają przedłożyć ministrowi finansów plany rzeczowe zadań do realizacji.

W lipcu następuje ustalenie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetu, a w ciągu 21 dni od ich otrzymania dysponenci budżetu maja dostać szczegółowe plany budżetu w ramach ich części. Miesiąc później - w sierpniu - ministerstwo finansów opracowuje wstępny projekt budżetu i przekazuje go rządowi. Projekt ten ma zostać przedłożony do Sejmu do 30 września.