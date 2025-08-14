Długi weekend. Jak będą otwarte sklepy?

W piątek, 15 sierpnia, przypada dzień wolny od pracy, a niedziela 17 sierpnia będzie niedzielą niehandlową. W związku z tym w oba te dni większość sklepów pozostanie zamknięta.

Długi weekend. Które sklepy będą otwarte?

Większość sklepów nie wprowadza wydłużonych godzin pracy przed długim weekendem. Na takie rozwiązanie zdecydowała się Biedronka. W czwartek blisko 3 tys. placówek tej sieci będzie czynnych do godziny 23.30 lub dłużej. Z kolei w sobotę sklepy Biedronki również mają być dłużej otwarte, choć sieć nie podała tu konkretnych godzin.

W odpowiedzi na pytania PAP, Auchan, Lidl, Aldi, Kaufland i Żabka wskazały, że ich sklepy w czwartek i sobotę będą otwarte według standardowych godzin.

Kaufland zaznaczył, że w przypadku tej sieci, większość sklepów zamknie się o godz. 22, a część o 23.

W przypadku Aldi sklepy mają pozostać otwarte do 22 z wyjątkiem punktów w niektórych lokalizacjach, np. w galeriach handlowych.

Żabka zaznaczyła jednak, że większość sklepów tej sieci będzie pracowała w dni objęte ograniczeniami (tj. w piątek i niedzielę), korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepów podejmą jednak sami franczyzobiorcy.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP