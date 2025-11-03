Awaria u dużego operatora. "Sieć nie działa, co się dzieje?"

Gawkowski o cyberatakach na SuperGrosz, biuro podróży Itaka i system płatności Blik Źródło: TVN24

Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynika, że problem z działaniem sieci Play występuje w wielu miejscach. "Brak możliwości połączeń, wysłane SMS-y cofa" - napisał jeden z klientów. "Nie da się dodzwonić nigdzie" - dodał kolejny.

"Sieć nie działa, co się dzieje?"

Podobne komentarze znajdują się także na profilu sieci Play w mediach społecznościowych. "Sieć nie działa, co się dzieje?" - napisał jeden z internautów. "Nie działają połączenia koło Katowic" - dodał kolejny. W innych wpisach wymieniane są także Lublin, Białystok, Łódź, Gdynia, Toruń i Kraków.

Z komentarzy wynika, że nie ma problemów z działaniem usługi dostępu do internetu.

Przedstawiciele operatora informują w odpowiedzi, że wiedzą "o występującej sytuacji". "Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnego działania usług. Bardzo prosimy o cierpliwość" - przekazano w mediach społecznościowych.

Z części komentarzy wynika, że problem z połączeniami dotyczy także innych operatorów. Wskazuje na to także rosnąca liczba zgłoszeń na portalu Downdetector. Ich liczba jest jednak mniejsza niż w przypadku Play.

Awaria w Play. Zgłoszenia na portalu Downdetector Źródło: Downdetector

