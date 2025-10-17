Logo TVN24
Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"

Sklep spożywczy
Partia rodzynek wycofana z obrotu
Źródło: auchan.pl
Sieć Auchan wycofuje ze sklepów partię rodzynek sułtańskich z powodu niewłaściwego zapachu. Firma zaapelowała do klientów o niespożywanie produktu i jego zwrot albo wyrzucenie.

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu produktu" - przekazała sieć w komunikacie na swojej stronie.

Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan

Oto szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: RODZYNKI SUŁTAŃSKIE 200 g
  • Producent: Foodwell Sp z o.o.
  • Kod kreskowy (EAN): 5900749021081
  • Numer partii: 09.2026/0002501305
Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan
Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan
Źródło: Auchan Polska
Sieć apeluje o zwrot albo wyrzucenie

Jak wyjaśniła w komunikacie sieć, "konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię w/w produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony".

Auchan zapewnia, że zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski/Shutterstock

