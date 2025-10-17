Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu produktu" - przekazała sieć w komunikacie na swojej stronie.
Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan
Oto szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: RODZYNKI SUŁTAŃSKIE 200 g
- Producent: Foodwell Sp z o.o.
- Kod kreskowy (EAN): 5900749021081
- Numer partii: 09.2026/0002501305
Sieć apeluje o zwrot albo wyrzucenie
Jak wyjaśniła w komunikacie sieć, "konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię w/w produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony".
Auchan zapewnia, że zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski/Shutterstock