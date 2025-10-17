Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"

Partia rodzynek wycofana z obrotu Źródło: auchan.pl

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego zapachu produktu" - przekazała sieć w komunikacie na swojej stronie.

Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan

Oto szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: RODZYNKI SUŁTAŃSKIE 200 g

Producent: Foodwell Sp z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 5900749021081

Numer partii: 09.2026/0002501305

Rodzynki Bakalland wycofane z Auchan Źródło: Auchan Polska

Sieć apeluje o zwrot albo wyrzucenie

Jak wyjaśniła w komunikacie sieć, "konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię w/w produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony".

Auchan zapewnia, że zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany.

