Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"

hakerzy, dezinformacja
Atak hakerski na BLIK. Ekspert: być może mówimy o zorganizowanej akcji
Źródło: TVN24
- Trzeba wziąć pod uwagę, że z perspektywy jakiegokolwiek usługodawcy internetowego, czy usług cyfrowych, zakłócenie w dostawie to są straty finansowe, więc to boli bardzo - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 dr Andrzej Kozłowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji z Uniwersytetu Łódzkiego, odnosząc się do ataku na system płatności BLIK. Stwierdził, że może się on powtórzyć.

System płatności BLIK poinformował w poniedziałek o zewnętrznym ataku typu DDoS, który spowodował czasowe problemy z realizacją płatności. O podobnym incydencie informował już 1 listopada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdy pojawiły się pierwsze utrudnienia.

Problem z blikiem, jak wyjaśnia dr Andrzej Kozłowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji z Uniwersytetu Łódzkiego, wynikał z ataków DDoS, czyli ataków, które powodują przeciążenie danej usługi. - Jest po prostu więcej zapytań, niż dana usługa jest w stanie to obsłużyć i po prostu serwis pada - podkreślał specjalista.

Ekspert: atak może się powtórzyć

Ekspert był pytany, czy możemy ustalić, kto stał za atakiem. - Jest to możliwe, tak zwana atrybucja takiego ataku jest absolutnie możliwa, tylko to wymaga czasu, wymaga skrupulatnej analizy. Być może poznamy odpowiedź na to pytanie w jakimś okresie czasu - odparł.

Padło też pytanie o ryzyko powtórzenia się incydentu. - Tak, oczywiście, może się on powtórzyć - odpowiedział. Zwrócił uwagę, że ataki typu DDoS "są bardzo popularne, one występują dość często, adresowane są na przykład przeciwko stronom na lotniskach czy innych instytucji".

Zaznaczył też, że sprawcy zakłócali działanie usługi, nie kradli. - Trzeba wziąć pod uwagę, że z perspektywy jakiegokolwiek usługodawcy internetowego, czy usług cyfrowych, zakłócenie w dostawie to są straty finansowe, więc to boli bardzo - dodał.

- Być może mówimy tutaj o jakiejś zorganizowanej akcji. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że czasami jest tak, że mówimy od razu i wskazujemy. To jest na pewno wschód, wschód, wschód, a potem się okazuje, że to jest, powiedzmy sobie szczerze, jakiś utalentowany nastolatek. Nie mówię, że tak w tym przypadku jest. Pozwólmy działać lepszym - zaapelował.

Liczne ataki hakerskie

To już kolejny z serii ataków hakerskich. W niedzielę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną".

W sobotę potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Jak poinformował Gawkowski, cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów.

W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego Grycan, o czym firma poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Cyberbezpieczeństwo
Zobacz także:
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
shutterstock_727961476
Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany
Ze świata
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
Ze świata
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
Turystyka
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
Pieniądze
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
TVN24
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Moto
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetologiczny, zabieg
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica