"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"

System płatności BLIK poinformował w poniedziałek o zewnętrznym ataku typu DDoS, który spowodował czasowe problemy z realizacją płatności. O podobnym incydencie informował już 1 listopada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, gdy pojawiły się pierwsze utrudnienia.

Problem z blikiem, jak wyjaśnia dr Andrzej Kozłowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji z Uniwersytetu Łódzkiego, wynikał z ataków DDoS, czyli ataków, które powodują przeciążenie danej usługi. - Jest po prostu więcej zapytań, niż dana usługa jest w stanie to obsłużyć i po prostu serwis pada - podkreślał specjalista.

Ekspert: atak może się powtórzyć

Ekspert był pytany, czy możemy ustalić, kto stał za atakiem. - Jest to możliwe, tak zwana atrybucja takiego ataku jest absolutnie możliwa, tylko to wymaga czasu, wymaga skrupulatnej analizy. Być może poznamy odpowiedź na to pytanie w jakimś okresie czasu - odparł.

Padło też pytanie o ryzyko powtórzenia się incydentu. - Tak, oczywiście, może się on powtórzyć - odpowiedział. Zwrócił uwagę, że ataki typu DDoS "są bardzo popularne, one występują dość często, adresowane są na przykład przeciwko stronom na lotniskach czy innych instytucji".

Zaznaczył też, że sprawcy zakłócali działanie usługi, nie kradli. - Trzeba wziąć pod uwagę, że z perspektywy jakiegokolwiek usługodawcy internetowego, czy usług cyfrowych, zakłócenie w dostawie to są straty finansowe, więc to boli bardzo - dodał.

- Być może mówimy tutaj o jakiejś zorganizowanej akcji. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że czasami jest tak, że mówimy od razu i wskazujemy. To jest na pewno wschód, wschód, wschód, a potem się okazuje, że to jest, powiedzmy sobie szczerze, jakiś utalentowany nastolatek. Nie mówię, że tak w tym przypadku jest. Pozwólmy działać lepszym - zaapelował.

Liczne ataki hakerskie

To już kolejny z serii ataków hakerskich. W niedzielę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku na firmę Supergrosz, w wyniku którego wyciekły dane klientów. Wicepremier określił sytuację jako "bardzo poważną".

W sobotę potwierdzono także atak hakerski na biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.. Jak poinformował Gawkowski, cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych logowania części klientów, w tym imion, nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów.

W wyniku ataku hakerskiego wyciekły dane klientów sklepu internetowego Grycan, o czym firma poinformowała biznesową redakcję tvn24.pl.

