Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: byłoby dobrze, gdyby Nawrocki nie przeszkadzał
Źródło: TVN24
Program SAFE pozostaje obecnie priorytetem, jednak rząd uczestniczy też w pracach nad innymi inicjatywami obronnymi - powiedział we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Reutersem.

- W tej chwili koncentrujemy się na programie SAFE, to nasz priorytet - powiedział minister, który we wtorek gościł w Londynie. Dodał, że jest to "blisko 44 mld euro dostępnych dla nas natychmiast".

Reuters zapytał Domańskiego o inne programy, jak inicjatywa Wielkiej Brytanii, Finlandii i Holandii, by prowadzić wspólne zamówienia obronne.

- Uczestniczymy w rozmowach - odpowiedział minister, uzupełniając, że są to prace grup roboczych na poziomie technicznym.

"Projekt brytyjsko-fińsko-holenderski to jedna z kilku takich inicjatyw, których celem jest skierowanie większej ilości prywatnych środków na zbrojenia" - zaznaczył Reuters.

"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"
"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"

Domański uczestniczył w Londynie w konferencji CEE Capital Markets w Londynie. Powiedział tam, że liczy na nowe inwestycje brytyjskich firm zbrojeniowych w Polsce i decyzje w tej sprawie mogą zostać podjęte w ciągu 3-6 miesięcy.

Czym jest program SAFE?

Program SAFE (Security Action for Europe) ma pomóc państwom Unii Europejskiej w rozwoju zdolności obronnych w odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 150 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek (około 3 procent rocznie) z długim okresem spłaty.

Środki mają zostać przeznaczone na rozwój systemów obrony powietrznej, dronów, produkcję amunicji, ochronę infrastruktury kosmicznej oraz rozwój nowych technologii obronnych. Polska mogłaby z tego programu uzyskać 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Rząd przygotował ustawę wdrażającą program SAFE w Polsce, jednak prezydent Karol Nawrocki ją zawetował, proponując alternatywne rozwiązanie nazwane SAFE zero procent.

Według prezydenta oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego program ten miałby zapewnić 185 miliardów złotych bez konieczności zaciągania długu, bez odsetek i bez udziału instytucji unijnych. Mechanizm miałby się opierać na zyskach wynikających ze wzrostu wartości rezerw złota NBP. Glapiński wyjaśniał, że bank mógłby sprzedać część posiadanego złota, zrealizować zysk, a następnie odkupić je w późniejszym czasie, nie zmieniając łącznej wartości rezerw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEAndrzej Domański
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

