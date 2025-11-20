Logo TVN24
Z kraju

Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę

Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Rzeczniczka PKP: służby cały czas pracują na miejscu
Źródło: TVN24
Usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostanie zawieszona od soboty 22 listopada. Decyzja zapadła z powodu wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - przekazała w komunikacie spółka PKP Intercity.

"W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego Charlie, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania" - poinformowała PKP Intercity w czwartek na swoim profilu na Facebooku.

Wyjątek dla przesyłek "ratujących życie"

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Dodała, że w związku z tym podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko "wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym".

Zaznaczono zarazem, że zawieszenie nie będzie dotyczyło usług realizowanych "na podstawie obowiązujących umów w zakresie przewozu przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne a także materiały biologiczne"

Atak na koleje

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

- Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - mówił we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk.

tory shutterstock_2212532807_1
Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni
TVN24
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Dywersja". Już dziś debata w TVN24+
TVN24
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory
TVN24

CHARLIE - najwyższy stopień alarmowy

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy CHARLIE – trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP).

CHARLIE oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Autorka/Autor: skib

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

