Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"

Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę siły amerykańskie zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani, a następnie przewiezieni do USA, gdzie mają stanąć przed sądem; amerykańska administracja zarzuca im przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że USA będą zarządzały Wenezuelą.

Rainbow Tours odwołuje wycieczki do Wenezueli

Rainbow Tours, organizujące wyjazdy do Wenezueli na Wyspę Margaritę oraz do innych miejsc w tym kraju, poinformowało, że wszystkie planowane wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane "ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów".

- Aktualnie z ramienia Biura Podróży Rainbow na terenie Wenezueli nie przebywa żaden turysta - przekazała w poniedziałek rzeczniczka biura Kinga Woźniakowska.

- Przeprowadzamy właśnie proces anulacji/zmiany kierunku dla klientów, którzy mieli wykupione wyjazdy do Wenezueli w późniejszym terminie. Każdy klient może liczyć na propozycję alternatywnej imprezy z atrakcyjną zniżką i z zachowaniem wszystkich korzyści i benefitów z momentu zakupu, a w przypadku, gdy się na to nie zdecyduje - na pełen zwrot środków - poinformowała rzeczniczka.

Ministerstwo odradza podróże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na swojej stronie internetowej notę, w której odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa. MSZ ostrzega, że cudzoziemcy podróżujący do Wenezueli narażeni są też na ryzyko bezpodstawnych aresztowań połączonych z oskarżeniami o planowanie aktów przemocy o charakterze politycznym, a nawet o terroryzm.

"W przypadku ewentualnych problemów, w tym zwłaszcza aresztowania, Ambasada RP w Caracas może nie być w stanie udzielić (...) niezbędnej pomocy" - zaznaczyło MSZ.

Dodało, że jeśli ktoś znajduje się w Wenezueli i potrzebuje natychmiastowej pomocy, powinien skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi za pośrednictwem numeru alarmowego 911.

OGLĄDAJ: TVN24 HD