Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą

Od początku stycznia do końca lipca 2025 roku Sułtanat Omanu odwiedziło 33 715 Polaków, a rok wcześniej w analogicznym okresie była to liczba o prawie 9,5 tys. mniejsza (24 217 osób) - wynika z danych Ministerstwa Dziedzictwa i Turystyki Omanu.

W całym 2024 roku Sułtanat Omanu odwiedziło 42 007 Polaków. Rok wcześniej, w 2023 r. ta liczba wyniosła 32 861 osób, a w 2022 r. 18 604.

Polacy coraz chętniej wybierają wakacje w Omanie Źródło: Shutterstock

Oman cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów

- Oman cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. W naszym biurze mamy regularne zapytania o ten kierunek i należy się spodziewać, że połączeń czarterowych będzie więcej niż dotychczas. Polakom podoba się w Omanie czystość, otwartość i kultura Omańczyków - skomentowała kierowniczka wrocławskiego oddziału biura podróży Fly Back Katarzyna Leszczyńska-Lech.

Miesiące, które cieszą się największym zainteresowaniem to grudzień (7730 osób w 2024 r. i 5407 osób w 2023 r.), styczeń (9849 osób w 2025 r., 7611 w 2024 r., 4665 w 2023 r.) i luty (9254 osób w 2025 r., 7545 w 2024 r. i 5366 w 2023 r.).

W okresie od maja do końca września liczba Polaków odwiedzających Oman wynosiła kilkaset osób miesięcznie, a zainteresowanie pobytem na terytorium Sułtanatu Omanu wzrastało od października.

- Najbardziej atrakcyjne dla polskich turystów są miesiące zimowe, kiedy panują tam sprzyjające warunki do letniego odpoczynku - wyjaśniła Leszczyńska-Lech.

Loty z Polski do Omanu

Jak przekazał rzecznik Portu Lotniczego Wrocław, w pierwszej połowie 2024 r. lotnisko nie miało w siatce połączeń z Omanem. Sytuacja zmieniła się w tym roku, kiedy operacji czarterowych do kraju położonego na Półwyspie Arabskim przeprowadzono ze Strachowic 36.

Z kolei rzecznik katowickiego lotniska Piotr Adamczyk poinformował, że z lotniska Airport Katowice połączenia czarterowe do Omanu są realizowane do miast Muskat i Salalah. W pierwszym półroczu 2024 r. na tych dwóch kierunkach odnotowano 9,7 tys. pasażerów (55 startów i lądowań). W analogicznym okresie tego roku było ich więcej, bo 11,5 tys. (65 startów i lądowań).

Qantab beach, Oman Źródło: Shutterstock

Również przedstawiciele Ministerstwa Dziedzictwa i Turystyki Omanu, które aktywnie dąży do wzrostu liczby turystów na kluczowych rynkach w Europie, Azji i krajach Zatoki Perskiej, potwierdzili zwiększone zainteresowanie wśród Polaków.

- Zaobserwowaliśmy znaczący wzrost liczby odwiedzających z Polski i szukamy możliwości nawiązania współpracy z polską branżą turystyczną oraz lepszego zrozumienia potencjału tego obiecującego rynku” - przekazała w odpowiedzi na zadane przez PAP pytania Aisha Khamis Al Raisi z Ministerstwa Dziedzictwa i Turystyki Omanu.

Dodała, że obecnie Oman utrzymuje 10 biur przedstawicielskich za granicą, które nadzorują 21 destynacji w Europie, Azji i regionie Zatoki Perskiej, co ma zapewnić skuteczną promocję oraz współpracę z partnerami branży turystycznej. Do końca roku w planach jest utworzenie dodatkowego biura adresowanego do krajów Azji Południowej.

Co zobaczyć w Omanie?

Omańscy urzędnicy jako kluczowe miejsca turystyczne w swoim kraju podają: stolicę Muscat, gubernatorstwo Dhofar i miasto Salalah na południu, Nizwę i góry wewnętrzne, a także pustynię Sharqiyah (Ramlat al-Wahiba) i wybrzeże. Przekonują, że każde z nich dostarcza autentycznych spotkań z omańskim dziedzictwem, gościnnością i przyrodą.

- Naszym celem jest pozycjonowanie Omanu jako destynacji całorocznej dla wymagających podróżników poszukujących autentycznych doświadczeń zakorzenionych w naturze, kulturze i tradycji - zapewniła Aisha Khamis Al Raisi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Mniej formalności dla turystów. Będzie wspólna wiza

Na przestrzeni wieków Oman wyróżniał szlak kadzidła, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na tej liście znajduje się również Fort Bahla jako przykład ufortyfikowanej osady oazowej z okresu średniowiecznego islamu, świadczącym o umiejętnościach inżynierii wodnej wczesnych mieszkańców, wykorzystywanych do celów rolniczych i gospodarczych.

Oman to państwo w Azji położone na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim, Zatoką Omańską i cieśniną Ormuz. Władzę w kraju sprawuje sułtan. Utrój polityczny Omanu to monarchia absolutna.

