Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy

Madryt zabudowania
Najem krótkoterminowy w Polsce. "Należy zacząć od trzech prostych rzeczy"
Źródło: TVN24 BiS
Hiszpania ukarała platformę krótkoterminowego wynajmu Airbnb grzywną w wysokości 64 milionów euro za publikowanie ofert bez wymaganych licencji – poinformowało w poniedziałek ministerstwo odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Platforma Airbnb skrytykowała decyzję.

Jak podał resort w komunikacie, Airbnb publikowała ogłoszenia wynajmu mieszkań turystycznych bez wymaganej przez rząd licencji. Platforma została zobowiązana do usunięcia ofert.

Według danych ministerstwa chodzi o ponad 65 tys. ogłoszeń, które łamały przepisy dotyczące nielegalnych praktyk handlowych wobec konsumentów.

Airbnb nie zgadza się z decyzją

Platforma Airbnb skrytykowała decyzję, twierdząc, że jest ona "sprzeczna z hiszpańskimi i europejskimi ramami prawnymi", i zapowiedziała zaskarżenie jej w sądzie.

Szef resortu Pablo Bustinduy zauważył, że grzywna nałożona na Airbnb jest drugą co do wielkości karą nałożoną przez organ ds. konsumentów. Najwyższą – w wysokości 108 mln euro – ukarano linie lotnicze Ryanair w listopadzie ub.r. za stosowanie nieuczciwych praktyk.

Hiszpańskie władze centralne i lokalne podjęły w ostatnich miesiącach działania przeciwko platformom wynajmu krótkoterminowego, jak Airbnb czy Booking, w odpowiedzi na narastający w kraju kryzys mieszkaniowy.

Domy za cenę kawalerki i raj na ziemi. Polacy "tak zafiksowani, że przestają widzieć wady"
Dowiedz się więcej:

Domy za cenę kawalerki i raj na ziemi. Polacy "tak zafiksowani, że przestają widzieć wady"

Nieruchomości

Wynajem krótkoterminowy przyczynia się według władz do wzrostu cen mieszkań i czynszów, co powoduje regularne protesty mieszkańców, m.in. w takich miastach, jak Madryt czy Barcelona.

Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych na całym świecie. W 2024 r. kraj odwiedziła rekordowa liczba 94 mln gości z zagranicy.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

