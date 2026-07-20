Turystyka To warto sprawdzić przed wyjazdem za granicę Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Kunz, podróżnik, mówi o czym należy pamiętać przed dłuższą podróżą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Czterdzieści procent Polaków zadeklarowało, że chce pojechać na wakacje za granicę - powiedziała w poniedziałek na antenie TVN24 reporterka Joanna Wyrwas. Jak dodała, "jesteśmy jednym z krajów europejskich, który najchętniej podróżuje".

Zaznaczyła jednak, że obecna sytuacja geopolityczna "zredefiniowała to, w jaki sposób podróżujemy".

- Nie zmieniło się jedno: chcemy dostać jak najwięcej za jak najmniej pieniędzy. I że szukamy ciepła - powiedziała.

O czym pamiętać, wyjeżdżając na tegoroczne wakacje

Paweł Kunz, podróżnik, ekspert rynku turystycznego, podkreślił, że podczas szczytu sezonu należy pamiętać o kilku niezbędnych elementach przed wyjazdem.

- Po pierwsze ubezpieczenie podróżne, które chroni nas przed wszelkiego rodzaju problemami podczas wyjazdu - powiedział.

Jak dodał, należy również wziąć pod uwagę kwestie zdrowotne i zabezpieczyć leki, których potrzebujemy w chorobach przewlekłych.

- Po trzecie kwestie wizowe, jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju, który wymaga od nas czegoś więcej niż posiadania tylko i wyłącznie paszportu w naszym plecaku - pokreślił Kunz.

Jako kolejne wyliczył kwestie związane z bezpieczeństwem.

Wakacyjna checklista wyjazdowa

Joanna Wyrwas dodała, że przed wakacyjnym wyjazdem warto zweryfikować wakacyjną checklistę wyjazdową i wziąć również pod uwagę to, czy mamy ważny dowód osobisty i paszport.

Jak dodała, warto również wyrobić i wziąć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). - Możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, w zależności od destynacji i jaką aktywność preferujemy - zaznaczyła.

- Pamiętajmy o szczepieniach - dodała.

Checklista wyjazdowa Źródło zdjęcia: TVN24

Przypomniała także o rejestracji w aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Odyseusz. - Zarejestrujmy się w tej aplikacji, bo wtedy ministerstwo wie, gdzie jesteśmy i w razie konfliktów zbrojnych czy innych katastrof może nam pomóc - podkreśliła.

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Zaznaczyła także, że warto powiadomić o wyjeździe bliskich, a także mieć przy sobie naładowany telefon i powerbank.

Checklista wyjazdowa, część II Źródło zdjęcia: TVN24

Apel resortu spraw zagranicznych. "Odradzamy wszelkie podróże"

Reporterka TVN24 przypomniała także o apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by nie wybierać się do krajów Zatoki Perskiej.

"Apelujemy: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą! Większość krajów Bliskiego Wschodu ma najwyższy stopień ostrzeżeń: 'odradzamy wszelkie podróże'" - przypomniał w serwisie X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

>>> Rzecznik MSZ: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przypomniało, że możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego w związku z w dalszym ciągu niestabilną sytuacją.