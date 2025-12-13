Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

"Nie tylko mama, tata i dzieci". Polacy coraz częściej tak wyjeżdżają

shutterstock_507108301
turosienska
Polacy coraz częściej udają się na wyjazdy w wielopokoleniowym gronie, w którym są nie tylko rodzice i dzieci. Oferta dla takich grup musi być specjalnie dobrana - powiedziała rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska w rozmowie z TVN24.

Jak wyjaśniła Turosieńska, najbardziej popularne kierunki świątecznych wyjazdów Polaków to Sudety i Małopolska, jednak coraz bardziej atrakcyjne staje się również polskie morze.

- Kurorty nadmorskie przyciągają turystów, a oferta odnowy biologicznej jest wśród nich mile widziana. Obserwuje się coraz większy ruch na wybrzeżu. Nie jest to tak masowe zjawisko jak podczas wakacji, ale sezon turystyczny się wydłuża, przez co spokojnie możemy zimą wypoczywać nad Bałtykiem. Atrakcyjne cenowo oferty także przyciągają wczasowiczów (...) - powiedziała.

Dodała, że nie tylko oferty spa są sposobem na spędzanie czasu nad morzem, ale również spacery. - Prosta atrakcja, która może łączyć rodzinę. Ponieważ nie ma aż takich tłumów, okres świąteczny może być naprawdę przyjemny - oceniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
sopot molo - marekusz shutterstock_2535096715
"Pomysł jest absurdalny". Branża komentuje

Wielopokoleniowe wyjazdy

Rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki zwróciła uwagę, że coraz bardziej popularnym trendem wśród Polaków stają się wielopokoleniowe wyjazdy.

- Biorą w nich udział nie tylko mama, tata i dzieci, ale również dziadkowie z obu stron, a czasami nawet wujkowie i ciocie. To naprawdę ciekawe zjawisko do obserwacji. Oferta dla takich grup musi być skrojona na miarę. Starsi mogą spacerować i się relaksować, dzieci być pod opieką animatorów w hotelu, a rodzice iść na masaże. Jest cała gama możliwości - zauważyła.

Zagranica "kusi coraz bardziej"

Turosieńska przyznała, że wśród Polaków wciąż najbardziej popularne są wyjazdy na święta w obrębie kraju, ale zagranica "coraz bardziej kusi rodaków".

- Biura podróży mają wiele ofert, ale dzięki temu, że posiadamy rozbudowaną siatkę połączeń lotniczych do różnych miast, szczególnie europejskich, organizujemy na własną rękę takie wypady - powiedziała na antenie TVN24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
turystykaŚwięta Bożego Narodzenia
Zobacz także:
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Tech
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
Z kraju
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
Z kraju
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
Z kraju
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
Ze świata
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
Z kraju
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
Tech
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
Ze świata
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Moto
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Z kraju
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
Tech
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny
Z kraju
stambul korki ulica korek shutterstock_1404298688
Spędzają w korku prawie pięć dni w roku. Niechlubny lider
Moto
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
Z kraju
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
Z kraju
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
Ze świata
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
Z kraju
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
Ze świata
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Cła w górę, reakcja Pekinu. "Poważnie zaszkodzą"
Ze świata
Karol Nawrocki
Wniosek o zmniejszenie budżetu, ogromna kwota. "Weto kosztuje"
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Najgorszy wynik od czasu pandemii
Ze świata
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica