"Nie tylko mama, tata i dzieci". Polacy coraz częściej tak wyjeżdżają

Jak wyjaśniła Turosieńska, najbardziej popularne kierunki świątecznych wyjazdów Polaków to Sudety i Małopolska, jednak coraz bardziej atrakcyjne staje się również polskie morze.

- Kurorty nadmorskie przyciągają turystów, a oferta odnowy biologicznej jest wśród nich mile widziana. Obserwuje się coraz większy ruch na wybrzeżu. Nie jest to tak masowe zjawisko jak podczas wakacji, ale sezon turystyczny się wydłuża, przez co spokojnie możemy zimą wypoczywać nad Bałtykiem. Atrakcyjne cenowo oferty także przyciągają wczasowiczów (...) - powiedziała.

Dodała, że nie tylko oferty spa są sposobem na spędzanie czasu nad morzem, ale również spacery. - Prosta atrakcja, która może łączyć rodzinę. Ponieważ nie ma aż takich tłumów, okres świąteczny może być naprawdę przyjemny - oceniła.

Wielopokoleniowe wyjazdy

Rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki zwróciła uwagę, że coraz bardziej popularnym trendem wśród Polaków stają się wielopokoleniowe wyjazdy.

- Biorą w nich udział nie tylko mama, tata i dzieci, ale również dziadkowie z obu stron, a czasami nawet wujkowie i ciocie. To naprawdę ciekawe zjawisko do obserwacji. Oferta dla takich grup musi być skrojona na miarę. Starsi mogą spacerować i się relaksować, dzieci być pod opieką animatorów w hotelu, a rodzice iść na masaże. Jest cała gama możliwości - zauważyła.

Zagranica "kusi coraz bardziej"

Turosieńska przyznała, że wśród Polaków wciąż najbardziej popularne są wyjazdy na święta w obrębie kraju, ale zagranica "coraz bardziej kusi rodaków".

- Biura podróży mają wiele ofert, ale dzięki temu, że posiadamy rozbudowaną siatkę połączeń lotniczych do różnych miast, szczególnie europejskich, organizujemy na własną rękę takie wypady - powiedziała na antenie TVN24.

