Tu zimowe opony są już obowiązkowe

"Opony zimowe nie zatrzymają pojazdu w miejscu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Słowenia należy do krajów, gdzie w okresie zimowym przepisy nakazują korzystanie z opon odpowiednio przystosowanych do trudnych warunków pogodowych. Dlatego należy pamiętać, że od 15 listopada do 15 marca samochody poruszające się po drogach w Słowenii muszą być wyposażone w zimowe ogumienie z bieżnikiem o głębokości 3 mm, zamontowane na wszystkich kołach.

Wyjątek i kary

Słoweńskie przepisy pozwalają jednak na korzystanie z letnich opon pod warunkiem posiadania łańcuchów śniegowych na kołach napędowych.

W przypadku braku odpowiedniego ogumienia grzywna wynosi co najmniej 40 euro, ale jeśli z powodu braku opon zimowych samochód zablokuje drogę, kierowca zostanie ukarany pięcioma punktami karnymi i mandatem w wysokości 500 euro.

Grzywna w wysokości 200 euro grozi osobom, które wyruszą w podróż nieodśnieżonym samochodem.

OGLĄDAJ: TVn24 HD