Tu zimowe opony są już obowiązkowe

shutterstock_1546826333
"Opony zimowe nie zatrzymają pojazdu w miejscu"
Źródło: TVN24
W Słowenii od soboty kierowcy muszą poruszać się na oponach zimowych. Wysokie kary grożą nie tylko za brak odpowiedniego ogumienia, lecz także za nieodśnieżony pojazd. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki od tego obowiązku.

Słowenia należy do krajów, gdzie w okresie zimowym przepisy nakazują korzystanie z opon odpowiednio przystosowanych do trudnych warunków pogodowych. Dlatego należy pamiętać, że od 15 listopada do 15 marca samochody poruszające się po drogach w Słowenii muszą być wyposażone w zimowe ogumienie z bieżnikiem o głębokości 3 mm, zamontowane na wszystkich kołach.

Wyjątek i kary

Słoweńskie przepisy pozwalają jednak na korzystanie z letnich opon pod warunkiem posiadania łańcuchów śniegowych na kołach napędowych.

W przypadku braku odpowiedniego ogumienia grzywna wynosi co najmniej 40 euro, ale jeśli z powodu braku opon zimowych samochód zablokuje drogę, kierowca zostanie ukarany pięcioma punktami karnymi i mandatem w wysokości 500 euro.

Grzywna w wysokości 200 euro grozi osobom, które wyruszą w podróż nieodśnieżonym samochodem.

Autorka/Autor: Pkarp/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

SłoweniaoponyZima
