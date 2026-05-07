Turystyka Malta reguluje rynek. Zmiana zasad najmu krótkoterminowego

Malta (materiały prasowe) Źródło: Maltańska Organizacja Turystyczna

Jak wyjaśnia gazeta, powołując się na informacje Maltańskiej Organizacji Turystycznej, "nowe przepisy, ogłoszone przez wicepremiera i ministra turystyki Iana Borga, obejmują wszystkie formy zakwaterowania: od hoteli i pensjonatów po apartamenty wynajmowane turystom".

Chodzi o regulacje wprowadzone w ramach "Malta Travel and Tourism Services Act".

Zmiany w najmie krótkoterminowym na Malcie

Operatorzy oferujący najem krótkoterminowy "zostaną zobowiązani między innymi do:

umieszczenia przy wejściu informacji z numerem licencji i danymi kontaktowymi osoby dostępnej przez całą dobę,

wdrożenia planu zarządzania odpadami,

przekazania odpowiednich informacji administratorom budynków w wypadku nieruchomości we wspólnotach" - informuje "Rz".

Gazeta wyjaśnia, że "celem zmian jest podniesienie jakości oferty turystycznej i lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności". Jak dodaje, władcze Malty chcą by dalszy rozwój turystyki opierał się "na wartości oferowanych usług, a nie wyłącznie na liczbie odwiedzających".

Inne zmiany

"Rzeczpospolita" podaje, że w hotelarstwie zmianie ulegną wytyczne dotyczące nowych inwestycji hotelowych. Projekty przekraczające dopuszczalne limity wysokości określone w lokalnych planach zagospodarowania, a także liczące ponad 200 pokoi, czy te poniżej trzech gwiazdek będą odrzucane.

Z kolei pensjonaty (do maksymalnie 20 pokojów) będą dopuszczane do realizacji wyłącznie na obszarach ochrony urbanistycznej, budynkach zabytkowych lub obiektach o szczególnych walorach architektonicznych – pod warunkiem zachowania ich charakteru.

"Nowe przepisy wspierają także rozwój turystyki kulturowej. Wprowadzono między innymi oznaczenia "heritage" (dla obiektów noclegowych w budynkach o wartości historycznej) i model "diffuso", umożliwiający prowadzenie działalności hotelowej w kilku odrestaurowanych obiektach w jednej lokalizacji" - zaznaczyła gazeta.

