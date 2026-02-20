Logo TVN24
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści

shutterstock_2689149051
Nawrocki o nowelizacji umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP/X
Departament Stanu USA przygotowuje uruchomienie specjalnego serwisu internetowego, który pozwoli użytkownikom w Europie uzyskać dostęp do materiałów zablokowanych w ich państwach, między innymi z powodu uznania ich za mowę nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym - informuje Reuters.

Jak poinformowała agencja, powołując się na trzy źródła z wiedzą o tym przedsięwzięciu, portal freedom.gov ma pozwolić użytkownikom w Europie i innych częściach świata na omijanie rządowych kontroli. Na stronie serwisu zamieszczono słowa: "Nadchodzi wolność. Informacja to potęga. Odzyskaj swoje prawo do wolności słowa. Przygotuj się".

Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili

Szczegóły dotyczące freedom.gov

Brytyjski "Guardian" napisał, że wydaje się, że za zarządzanie portalem odpowiada Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA), podlegająca ministerstwu bezpieczeństwa krajowego (DHS). Jak powiedziała była amerykańska urzędniczka i ekspertka ds. dezinformacji Nina Jankowicz, kompetencje CISA wcześniej obejmowały infrastrukturę wyborczą i dezinformację zagraniczną w USA. Według źródeł Reutersa portal miał zostać uruchomiony podczas niedawnej konferencji w Monachium, ale z nieznanego powodu zostało to przełożone. Jak podała agencja, za projekt odpowiada podsekretarz w Departamencie Stanu ds. dyplomacji publicznej Sarah Rogers. Dziennik "Financial Times" informował na początku lutego, że podczas wizyty w kilku krajach Europy w grudniu Rogers omawiała z prawicowymi think tankami i prawicowo-populistycznymi środowiskami politycznymi projekt finansowania przez jej resort think tanków i fundacji w Europie sprzymierzonych z protrumpowskim ruchem MAGA. Celem ma być promocja "amerykańskich wartości", w tym wolności słowa w internecie. "Guardian" zauważył, że prace nad portalem rozpoczęto po tym, jak administracja USA znacząco ograniczyła inny program Departamentu Stanu - Wolność w internecie (Internet Freedom). Departament Stanu przekazał w ostatnich latach ponad 500 mln dol. na tworzenie technologii pozwalających obchodzić cenzurę w krajach takich jak Mjanma (Birma), Iran i Wenezuela. Według źródeł dziennika freedom.gov może być próbą przekierowania i upolitycznienia tamtego programu.

"Wolność cyfrowa to priorytet"

Rzecznik Departamentu Stanu, poproszony przez Reutersa o skomentowanie doniesień o portalu, oświadczył, że rząd USA nie dysponuje programem obchodzenia cenzury konkretnie w Europie. Dodał jednak, że "wolność cyfrowa to priorytet dla Departamentu Stanu, a to obejmuje rozpowszechnianie technologii pozwalających na ochronę prywatności i obchodzenie cenzury". Portal może nasilić napięcia w relacjach między administracją Trumpa i tradycyjnymi sojusznikami USA w Europie - podkreślił Reuters. - Nieporozumienia między rządem USA a Unią Europejską w sprawie wolności słowa nie są niczym nowym w polityce. Portal tego rodzaju to jednak krok dalej, publiczna deklaracja, że rząd USA jest zaniepokojony (stanu przestrzegania - red.) wolności słowa nawet wśród naszych europejskich sojuszników - ocenił cytowany przez "Guardiana" były amerykański urzędnik.

Opracował Jan Sowa /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: fadfebrian/Shutterstock

TechnologiaUSAUnia Europejska
