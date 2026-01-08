Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę

dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Alphabet (właściciel Google'a) zajmuje się rozwijaniem narzędzi AI. Wideo archiwalne
Alphabet (właściciel Google'a) i startup Character.AI, zajmujący się sztuczną inteligencją, zawarły ugodę w sprawie pozwu złożonego przez matkę z Florydy, która twierdziła, że ​​chatbot startupu doprowadził do samobójstwa jej 14-letniego syna. Jest to jedna z pierwszych spraw w USA wymierzonych w firmy zajmujące się sztuczną inteligencją w związku z możliwymi szkodami psychicznymi.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W środę w sądzie poinformowano, że firmy zgodziły się na ugodę w sprawie zarzutów Megan Garcii, że ​​jej syn Sewell Setzer popełnił samobójstwo wkrótce po tym, jak zachęcił go do tego chatbot Character.AI, wzorowany na postaci Daenerys Targaryen z serialu "Gra o tron".

Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być dramatyczne
Dowiedz się więcej:

Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być dramatyczne

TVN24

Jedna z pierwszych takich spraw przeciwko AI

Warunki ugody nie zostały jeszcze ujawnione. Pozew był jednym z pierwszych w USA przeciwko firmie zajmującej się sztuczną inteligencją, która miała nie zapewnić dzieciom ochrony przed szkodami psychicznymi.

Google
Alphabet zawarł ugodę w sprawie pozwu złożonego przez matkę z Florydy
Źródło: Shutterstock

Firmy zawarły ugody w podobnych sprawach wniesionych przez rodziców z Kolorado, Nowego Jorku i Teksasu w sprawie szkód wyrządzonych nieletnim przez chatboty, jak wynika z dokumentów sądowych - przekazał Reuters.

W pozwie złożonym na Florydzie w październiku 2024 roku Garcia stwierdziła, że firma Character.AI zaprogramowała swoje chatboty tak, aby przedstawiały się jako "prawdziwa osoba, licencjonowany psychoterapeuta i dorosły kochanek, co ostatecznie sprawiło, że Sewell nie chciał dłużej żyć" poza wirtualnym światem.

Możliwe kolejne pozwy przeciwko OpenAI

Character.AI zostało założone przez dwóch byłych inżynierów Google, których Google później ponownie zatrudniło w ramach umowy przyznającej licencję na technologię startupu. Garcia argumentowała, że ​​Google było współtwórcą tej technologii.

Sędzia Sądu Okręgowego USA Anne Conway odrzuciła w maju wniosek firm o umorzenie sprawy, odrzucając ich argument, że ochrona wolności słowa zagwarantowana w Konstytucji Stanów Zjednoczonych uniemożliwia pozew Garcii.

OpenAI stoi w obliczu odrębnego pozwu złożonego w grudniu w związku z domniemaną rolą ChatGPT w nakłonieniu chorego psychicznie mężczyzny z Connecticut do zabicia matki i popełnienia samobójstwa.

Monetyzacja samotności

Na zagrożenia, jakie idą wraz z rozwojem sztucznej inteligencji zwracała uwagę w tekście Mai Piotrowskiej Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanites - Człowiek i Technologia, think tanku zajmującego się relacjami między społeczeństwem, technologią i biznesem. - Dziś firmy technologiczne działają pod gigantyczną presją inwestorów: jak zmonetyzować poniesione nakłady? I to, moim zdaniem, jest smutny zwrot akcji. Zamiast szukać rozwiązań naprawdę istotnych - dla nauki, klimatu czy walki z dezinformacją - idą w kierunku produktów, które ludziom nie służą, a wręcz ich degradują - komentowała.

- To wciąż temat tabu. I właśnie dlatego mamy problem, żeby to dobrze uchwycić w badaniach. Ludzie, którzy wchodzą w bliższe relacje z chatbotami - może nie nazwijmy tego od razu "miłością", ale już na pewno przyjaźnią, transferem intymnych informacji, codziennymi i coraz głębszymi interakcjami - rzadko się do tego przyznają. Wiedzą, że to bywa społecznie niezręczne. W efekcie skali zjawiska tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dobrze pojąć - przyznał w rozmowie z TVN24+ dr Konrad Maj psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. który od lat bada wpływ technologii na psychikę i relacje społeczne.

Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Dowiedz się więcej:

Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"

Pomimo trudności próbę uchwycenia skutków takiej zażyłości podjęli badacze z amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT). Poprosili uczestników, by przez 28 dni codziennie rozmawiali z ChatGPT - choćby przez kilka minut. Potem porównali, jak zmienia się ich nastrój i relacje z innymi. Wyniki były niepokojące: im częściej ktoś sięgał po rozmowę z chatbotem, tym częściej deklarował poczucie samotności. I tym rzadziej kontaktował się z prawdziwymi ludźmi.

OGLĄDAJ: "To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, czy wiesz na co w sieci może trafić twoje dziecko?
bot Lazzeri, samotność

"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, czy wiesz na co w sieci może trafić twoje dziecko?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Ascannio / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AlphabetSztuczna inteligencjaUSAdzieci
Zobacz także:
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Zamiary Trumpa wobec pieniędzy z wenezuelskiej ropy. "Będziemy głównym partnerem"
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
Ze świata
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
Ze świata
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
Pieniądze
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
Turystyka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
Moto
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
Tech
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
Ze świata
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
Ze świata
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
Prawo
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
Nieruchomości
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
Ze świata
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
Z kraju
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
Prawo
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
Tech
shutterstock_424107649 IKEA
Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"
Ze świata
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
Tech
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
Nieruchomości
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
Rynki
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci
TVN24
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
Turystyka
Donald Trump
To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"
Ze świata
Zespół stworzył Rafał Brzoska
InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica