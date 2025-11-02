Logo TVN24
Tech

Trump sięga po AI i memy. "Artystyczny komentarz polityczny"

trump_wh
Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
Administracja Donalda Trumpa coraz śmielej korzysta z możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, w komunikacji politycznej - zwraca uwagę Guardian. Od prowokacyjnego wideo po kampanie stylizowane na obrazki z gier wideo - wszystko podporządkowane jest jednemu celowi: przyciągnąć uwagę i mobilizować wyborców w erze wiralowych treści.

Klipy wideo stworzone przez sztuczną inteligencję i memy wykorzystujące motywy z gier stały się bronią w politycznym spektaklu.

"Artystyczny komentarz polityczny"

20 października 2025 roku Donald Trump opublikował w swoich oficjalnych mediach społecznościowych wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Klip przedstawiał go jako monarchę pilotującego futurystyczny odrzutowiec z napisem "King Trump". W pewnym momencie bohater filmu zrzuca z wysokości brunatną ciecz na tłum protestujących z ruchu No Kings - obywatelskiej inicjatywy sprzeciwiającej się polityce prezydenta. Towarzyszył temu utwór "Danger Zone" Kenny'ego Logginsa.

Jak opisał Guardian, wideo — choć całkowicie fikcyjne — zostało odebrane przez część odbiorców jako realny materiał, a przez przeciwników Trumpa jako akt symbolicznej przemocy. Sam prezydent nie skomentował sprawy, jednak w rozmowach z mediami jego doradcy nazywali film "artystycznym komentarzem politycznym".

Kenny Loggins zażądał usunięcia nagrania i zapowiedział kroki prawne w związku z wykorzystaniem utworu bez licencji.

- Nikt nie zapytał mnie o zgodę — której i tak bym nie udzielił — i domagam się natychmiastowego usunięcia mojego nagrania z tego wideo — powiedział. - Nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego ktokolwiek chciałby, aby jego muzyka była użyta lub kojarzona z czymś stworzonym wyłącznie po to, by nas podzielić - dodał.

Memy w komunikacji Trumpa

Guardian zwrócił uwagę, że administracja Trumpa chętnie wykorzystuje memy oraz gry wideo jako narzędzie komunikacji. W kampaniach internetowych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) i służb imigracyjnych (ICE) pojawiły się stylizowane grafiki inspirowane serią gier Halo. Hasła "Power to the Players" oraz "Destroy the Flood" miały przyciągać młodych Amerykanów do służby w strukturach bezpieczeństwa.

Wydaje się, że komunikacja Białego Domu celowo korzysta z tych skojarzeń, aby dotrzeć do pokolenia graczy i stworzyć wrażenie nowoczesności. Kampanie łączą patriotyzm, estetykę cyfrową i emocje znane z kultury popularnej. Dla administracji to sposób mobilizacji odbiorców, którzy często unikają tradycyjnych form polityki.

Jednocześnie dla kultury internetowej to moment przełomowy: granica między oddolnym memem a oficjalną komunikacją państwową przestała istnieć.

Kontrowersje

Guardian zwraca uwagę, że dla milionów Amerykanów, którzy grają w gry, ale są ogromnie zażenowani administracją, która promuje narrację, że imigranci to pasożyty, a ruchy na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności generują niewykwalifikowanych pracowników, obserwowanie tego jest niezwykle frustrujące.

"Im bardziej administracja odwołuje się do ikonografii gier wideo i internetowych memów, tym bardziej firmy produkujące gry są kojarzone z dzielącą społeczeństwo polityką prawicy – ​​niezależnie od tego, czy tego chcą, czy nie" - wskazuje brytyjski dziennik.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło:  tvn24, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: X/Biały Dom

TechnologiaAIDonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica