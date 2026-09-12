Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Amerykańska AI na usługach Rosji, Hutich i Iranu

|
Anthropic AI
AI wymknęła się spod kontroli. "Człowiek jest słabym ogniwem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tigarto/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Według najnowszego raportu firmy Anthropic, producenta modelu Claude, zarówno irańskie służby, rosyjscy hakerzy, jak i bojownicy Huti, mieli korzystać z jej flagowego chatbota do prowadzenia działań wojskowych i dywersyjnych. Wykorzystywano go między innymi do prób uderzeń na amerykańskie okręty, budowy rakiet i autonomicznego roju dronów.

Opublikowany w czwartek ponad 150-stronicowy raport informuje o zakłóconych przez amerykańską firmę próbach użycia Claude'a przez przeciwników Ameryki. Chodziło o wykorzystanie najbardziej zaawansowanego modelu Anthropica do celów wojskowych, rozpowszechniania propagandy i cyberszpiegostwa.

AI w służbie wrogów Zachodu

Według autorów dokumentu grupa irańskich użytkowników używała AI produkcji firmy Anthropic do pozyskiwania i kompilowania informacji ze zdjęć, transponderów i satelitów. Celem było śledzenie okrętów USA oraz próby wykrywania słabych punktów w ich systemach komunikacji.

Znaczna część raportu poświęcona jest wykorzystaniu Claude'a przez Rosjan. Wśród nich jest m.in. przypadek grupy - choć według podejrzeń autorów niezwiązanych bezpośrednio z wojskiem lub Kremlem - budujących niemal od zera system autonomicznego roju dronów.

>>> Modele AI znowu wymknęły się spod kontroli. "Poważna, wroga operacja"

Innymi użytkownikami Claude'a mieli być hakerzy rosyjskich służb (znani jako "MidnightBlizzard"), którzy dzięki AI zwiększyki szybkość działania, automatyzując swoje operacje cyberszpiegowskie.

"Przeprowadzili oni operacje atakując cele wywiadu wojskowego w ukraińskich i europejskich rządach, a także organizacje dyplomatyczne i wojskowe oraz osoby powiązane z polityką zagraniczną USA" - czytamy w raporcie. Szczególnym celem grupy miały być firmy związane z technologią dronową.

Chińska propaganda z użyciem Claude AI

Z Claude'a korzystali też rosyjscy propagandyści z państwowych mediów, publikując generowane przez model treści w różnych serwisach w różnych krajach, m.in. Mołdawii czy Republice Środkowoafrykańskiej.

Innym użytkownikiem Claude'a miał być chiński funkcjonariusz wywiadu wojskowego, który wykorzystywał model do tworzenia wewnętrznych raportów dla wysokich rangą oficjeli Komunistycznej Partii Chin (KPCh) lub wojska, m.in. na temat broni energii mikrofalowej oraz na temat łańcucha dostaw potrzebnego do pozyskania komponentów takiej broni.

>>> Rozwój AI jak wzbogacanie uranu. Niepokojące słowa eksperta

W innym opisanym przypadku, Anthropic poinformował, że rebelianci Huti w północnym Jemenie wykorzystali Claude'a do opracowania oprogramowania naprowadzającego dla broni wysokiej klasy, w tym wielostopniowych pocisków balistycznych.

Autorzy ostrzegają, że dzięki AI "wyrafinowane ataki nie wymagają już wyrafinowanych napastników". Do publikacji cyklicznego raportu doszło na tle rosnących obaw o bezpieczeństwo rozwoju sztucznej inteligencji i publicznego odejścia z tego powodu jednego z pracowników Anthropica, Jacoba Coxona. W odpowiedzi rację co do jego obaw przyznał mu szereg innych pracowników z firm branży, wzywając do współpracy i spowolnienia prac nad technologią.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
IranRosjaHutiAISztuczna inteligencja
Zobacz także:
Lasy Państwowe
Ograniczenia wycinki. Resort komentuje wprowadzenie "lasów społecznych"
Z kraju
chatgtp si ai sztuczna inteligencja - T Schneider shutterstock_2245793859
Modele AI znowu wymknęły się spod kontroli. "Poważna, wroga operacja"
Tech
Atak na saudyjski rurociąg
Atak na strategiczny rurociąg. Drony nadleciały z Iraku
Ze świata
mBank
KNF podtrzymał decyzję. mBank zapłaci miliony
Z kraju
shutterstock_2117281391
Bańka rośnie. Wysoka kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski chce energetycznego rozejmu z Rosją
Ze świata
rurociag shutterstock_322259750
Saudyjski rurociąg Wschód-Zachód tymczasowo zamknięty
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Ekspert od AI alarmuje. "Mamy niewiele czasu"
Tech
Dworzec Wschodni przejdzie modernizację
Ile minut stracili pasażerowie? Bilans protestu maszynistów
Z kraju
pap_20190606_15A
Sprawa terminala LPG. "Cel może być inny"
Radosław Omachel
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w Stanach w górę. Podwyżka stóp prawie przesądzona
Ze świata
Grupa WB produkuje zaawansowany sprzęt wojskowy, w tym bezzałogowe statki powietrzne
Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę
Z kraju
Donald Trump
AI doprowadzi do zagłady ludzkości? Trump zdradza, czy się obawia
Tech
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Władze ostrzegają przed rosyjską ingerencją w wybory
Tech
Herbata zmniejsza ryzyko jaskry
Ziołowa herbatka wycofana ze sklepów. "Istotne ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kolejki na stacjach paliw w ostatni dzień "CPN-u" w Krakowie
"Kolejne bolesne wiadomości dla kierowców". Tyle zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu
Moto
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Dodatkowe urządzenia przy przejazdach. Ważna zapowiedź ministra
Z kraju
shutterstock_2551060693
Odszedł z giganta i alarmuje. "Zaistnieje ryzyko, że wszyscy możemy wyginąć"
Tech
Donald Tusk
Tusk o polskim Starlinku: to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka
Z kraju
Zbliżenie i wyhodowanie rąk naukowców pracujących nad danymi na laptopie w laboratorium
Jedno z "najpoważniejszych zagrożeń". Niepokojący raport Anthropic
Tech
rurociag shutterstock_322259750
Media: saudyjski ropociąg Wschód-Zachód może być uszkodzony. To nim ropa omija cieśninę Ormuz
Ze świata
shutterstock_1602312478
Poliester zamiast bawełny. UOKiK sprawdził składy ubranek dziecięcych
Handel
Marek Mikuskiewicz (2014)
Odszedł założyciel najstarszej sieci marketów w Polsce
Z kraju
Mateusz Morawiecki
"Mechanizm antyszokowy" Morawieckiego. Ma złagodzić skutki wzrostu cen paliw
Moto
lotto S shutterstock_275295956
Wielka kumulacja w Lotto. Ponownie nikt nie trafił szóstki
Z kraju
pap_20240529_3D6
Terminal LPG na Podlasiu w obcych rękach. Kto wiedział i nic nie powiedział
Z kraju
warszawa zachodnia tory kolej shutterstock_2636348331
Wiceminister o proteście: cała układanka posypie się w godzinach porannych
Z kraju
magazyn sztuczna inteligencja
Zadłużają się, by rozwijać AI. Ekspert wskazuje nowe ryzyko
Tech
iran góry zagros shutterstock_2219822417
Nad czym pracuje Iran? "Obiekt niedostępny i odporny na ataki"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI poza kontrolą. Sam Altman ma złożyć wyjaśnienia
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica