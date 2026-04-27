Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chiny wstrzymują ekspansję amerykańskiego giganta. Napięcia wokół inwestycji

Oprac. Jan Sowa
|
Facebook Meta
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Władze w Pekinie blokują głośną transakcję w sektorze sztucznej inteligencji. Chiny zdecydowały o zatrzymaniu przejęcia startupu Manus przez Meta o wartości dwóch miliardów dolarów, nakazując stronom wycofanie się z umowy.

Państwowy planista, National Development and Reform Commission, poinformował w krótkim komunikacie, że zakaz inwestycji zagranicznej w Manus został podjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodano, że strony transakcji zostały poproszone o jej wycofanie.

Meta nie skomentowała decyzji. Akcje spółki spadły o 0,2 proc. w handlu przed sesją.

Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI
Dowiedz się więcej:

Kontrowersyjny krok Meta. Śledzenie pracowników dla rozwoju AI

Napięcia wokół inwestycji w AI

Transakcja od początku budziła wątpliwości zarówno w Chinach, jak i w Waszyngtonie. Amerykańscy ustawodawcy zakazali inwestorom z USA bezpośredniego wspierania chińskich firm AI. Jednocześnie Pekin nasilił działania zniechęcające założycieli do przenoszenia działalności za granicę.

Interwencja władz wywołała niepokój wśród założycieli firm technologicznych i funduszy venture capital, liczących na tzw. model "Singapore-washing", polegający na relokacji firm do Singapuru w celu uniknięcia kontroli.

Czym jest Manus?

Manus to startup założony w Chinach, który później przeniósł działalność do Singapuru. Firma rozwija uniwersalnych agentów AI zdolnych do wykonywania złożonych zadań, takich jak badania rynku, programowanie czy analiza danych.

Po premierze pierwszego produktu spółka została okrzyknięta "kolejnym DeepSeek".

W grudniu Manus osiągnął 100 mln dolarów rocznych powtarzalnych przychodów, zaledwie osiem miesięcy po wprowadzeniu produktu na rynek. Wcześniej pozyskał 75 mln dolarów finansowania od inwestorów, w tym od amerykańskiego funduszu Benchmark.

Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Dowiedz się więcej:

Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany

Stanowisko Meta

Gdy Meta ogłaszała przejęcie, zapowiadała przyspieszenie innowacji AI oraz integrację zaawansowanej automatyzacji w swoich produktach, w tym asystencie Meta AI.

W styczniu chińskie Ministerstwo Handlu rozpoczęło analizę zgodności transakcji z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i transferu technologii.

Rzecznik firmy przekazał, że transakcja "w pełni odpowiada obowiązującemu prawu" oraz że spółka oczekiwała "odpowiedniego rozwiązania w ramach prowadzonego postępowania".

Apel o współpracę

Do sprawy odniósł się także Chen Xu, przewodniczący spotkania wysokich urzędników APEC.

- Ważne jest, aby wszystkie strony działały w duchu wzajemnych korzyści - powiedział Xu.

- Jeśli taka kwestia zostanie właściwie rozwiązana, może to pomóc w prowadzeniu bardziej merytorycznych rozmów w ramach APEC - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaMetaChinySztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Iran eksportuje ropę mimo blokady USA
Ze świata
AdobeStock_903737687_Editorial_Use_Only
Linie lotnicze bez poparcia Białego Domu. Fuzji nie będzie
Ze świata
pln zloty zlotowki shutterstock_1726396234_S
Jest decyzja prokuratury w sprawie firmy ZEN
Z kraju
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec: to kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy
Ze świata
mieszkania osiedle domy shutterstock_1716033112
Kto bierze kredyt hipoteczny, a kto płaci za mieszkanie gotówką? Nowe dane
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
Z kraju
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
Moto
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura o Zondacrypto: trwają czynności przeszukań oraz zabezpieczeń danych
Z kraju
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Unia Europejska z projektem wymierzonym w Big Techy. Branża medialna z apelem
Tech
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Polacy czują się bogaci jak nigdy. Rekordowy wynik badania
Pieniądze
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Minister ostrzega podróżnych. Zachęca do kupowania biletów
Turystyka
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
pap_20250925_1UW
Po raz pierwszy wyprzedzamy Niemcy. Polska w unijnej czołówce wydatków
Z kraju
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
Z kraju
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
Turystyka
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
Rynki
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
Z kraju
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
Ze świata
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
Turystyka
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
Wojna o talenty wśród gigantów. Liczy się nowy typ pracownika
Tech
shutterstock_2309169827
Polska w czołówce UE. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie
Turystyka
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Turystyka
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica