Tech Chiny wstrzymują ekspansję amerykańskiego giganta. Napięcia wokół inwestycji Oprac. Jan Sowa |

Państwowy planista, National Development and Reform Commission, poinformował w krótkim komunikacie, że zakaz inwestycji zagranicznej w Manus został podjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodano, że strony transakcji zostały poproszone o jej wycofanie.

Meta nie skomentowała decyzji. Akcje spółki spadły o 0,2 proc. w handlu przed sesją.

Napięcia wokół inwestycji w AI

Transakcja od początku budziła wątpliwości zarówno w Chinach, jak i w Waszyngtonie. Amerykańscy ustawodawcy zakazali inwestorom z USA bezpośredniego wspierania chińskich firm AI. Jednocześnie Pekin nasilił działania zniechęcające założycieli do przenoszenia działalności za granicę.

Interwencja władz wywołała niepokój wśród założycieli firm technologicznych i funduszy venture capital, liczących na tzw. model "Singapore-washing", polegający na relokacji firm do Singapuru w celu uniknięcia kontroli.

Czym jest Manus?

Manus to startup założony w Chinach, który później przeniósł działalność do Singapuru. Firma rozwija uniwersalnych agentów AI zdolnych do wykonywania złożonych zadań, takich jak badania rynku, programowanie czy analiza danych.

Po premierze pierwszego produktu spółka została okrzyknięta "kolejnym DeepSeek".

W grudniu Manus osiągnął 100 mln dolarów rocznych powtarzalnych przychodów, zaledwie osiem miesięcy po wprowadzeniu produktu na rynek. Wcześniej pozyskał 75 mln dolarów finansowania od inwestorów, w tym od amerykańskiego funduszu Benchmark.

Stanowisko Meta

Gdy Meta ogłaszała przejęcie, zapowiadała przyspieszenie innowacji AI oraz integrację zaawansowanej automatyzacji w swoich produktach, w tym asystencie Meta AI.

W styczniu chińskie Ministerstwo Handlu rozpoczęło analizę zgodności transakcji z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i transferu technologii.

Rzecznik firmy przekazał, że transakcja "w pełni odpowiada obowiązującemu prawu" oraz że spółka oczekiwała "odpowiedniego rozwiązania w ramach prowadzonego postępowania".

Apel o współpracę

Do sprawy odniósł się także Chen Xu, przewodniczący spotkania wysokich urzędników APEC.

- Ważne jest, aby wszystkie strony działały w duchu wzajemnych korzyści - powiedział Xu.

- Jeśli taka kwestia zostanie właściwie rozwiązana, może to pomóc w prowadzeniu bardziej merytorycznych rozmów w ramach APEC - dodał.

