Tech Wzrost o 1800 procent. Zapowiedź giganta Oprac. Jan Sowa |

Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RYO Alexandre/Shutterstock

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Południowokoreański gigant technologiczny Samsung Electronics poinformował, że spodziewa się zysku na poziomie 89,4 bln wonów, czyli ok. 58,4 mld dolarów, za okres od początku kwietnia do końca czerwca. Według spółki byłby to trzeci z rzędu rekordowy kwartalny zysk operacyjny.

Samsung przedstawił prognozę wyników we wtorek, przed publikacją pełnego raportu finansowego, zaplanowaną na późniejszą część lipca. Największe południowokoreańskie firmy publikują takie wstępne dane, aby pomóc inwestorom ocenić kondycję spółek przed oficjalnymi wynikami.

Firma podała również, że w drugim kwartale osiągnęła około 171 bln wonów sprzedaży. To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

"Całkowity związek z boomem na AI"

Najnowsza prognoza Samsunga pojawia się w czasie, gdy popyt na półprzewodniki nadal przewyższa podaż. To z kolei winduje ceny układów, w tym pamięci wykorzystywanych w centrach danych i infrastrukturze AI.

Analityk branżowy Marc Einstein z Counterpoint Research ocenił, że prognozowane wyniki Samsunga oznaczają jeden z "najlepszych kwartalnych rezultatów w historii" i są bliskie rekordowi sektora technologicznego ustanowionemu wcześniej w tym roku przez Nvidię.

- Ma to całkowity związek z boomem na AI, ponieważ firmy produkujące pamięci nadal płyną na fali napędzanej ograniczoną podażą i bezprecedensowym popytem - dodał Einstein.

Samsung podniósł ceny swoich układów pamięci, ponieważ ich dostępność pozostaje ograniczona. Firma badawcza IDC wskazała, że popyt na półprzewodniki dla centrów danych i innej infrastruktury AI jest "inny niż wszystko, z czym branża pamięci mierzyła się dotąd", co wpływa także na dostępność chipów do codziennej elektroniki.

- Spodziewamy się, że podaż pozostanie ograniczona przez cały przyszły rok, biorąc pod uwagę niegasnący popyt ze strony centrów danych AI - powiedział Bryan Ma, badacz rynku urządzeń technologicznych w IDC.

Dowiedz się więcej: Wysokie premie w Samsungu. Firma uniknęła paraliżu produkcji chipów AI

Inwestorzy liczyli na jeszcze więcej

Samsung jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Wytwarza chipy między innymi dla firm takich jak Nvidia i Google, a także na potrzeby własnych urządzeń elektronicznych.

Mimo mocnej prognozy akcje Samsunga spadły we wtorek w Seulu o prawie 7 procent, ponieważ część inwestorów oczekiwała jeszcze wyższych zysków. Od początku roku wartość giełdowa spółki wzrosła jednak ponad dwukrotnie. W tym samym czasie akcje południowokoreańskiego konkurenta, SK Hynix, zyskały ponad 200 procent.

Dobre wyniki obu firm pomogły również podbić południowokoreański indeks Kospi, który od początku roku wzrósł o ponad 80 procent.

Globalny wyścig o chipy przyspiesza

W maju Nvidia podała rekordowe kwartalne przychody i zyski. Jej przychody w okresie od stycznia do marca przekroczyły 80 mld dolarów. Mimo to akcje spółki wówczas spadły, co część analityków uznała za sygnał rosnących obaw inwestorów przed konkurencją w sektorze.

W czerwcu Korea Południowa przedstawiła plany inwestycji o wartości co najmniej 880 mld dolarów w projekty prowadzone przez Samsunga i SK Hynix. Ich celem jest rozbudowa krajowej produkcji chipów w nadchodzących latach.

Również konkurenci z Japonii, Chin i Tajwanu intensywnie inwestują w fabryki półprzewodników, próbując odpowiedzieć na gwałtownie rosnący popyt.

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