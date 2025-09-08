Uber i chiński start-up Momenta zapowiadają testy autonomicznych taksówek w Monachium od 2026 roku. Projekt ten może wyznaczyć nowe kierunki rozwoju mobilności na kontynencie.

Celem partnerstwa jest wprowadzenie autonomicznych samochodów na ulice europejskich miast. Na początek pojazdy będą obsługiwane przez kierowców, a w kolejnych etapach będą mogły funkcjonować w pełni autonomicznie w wyznaczonych strefach Monachium.

Monachium jako europejskie miasto testów

Uber wybrał Monachium jako miejsce startu testów robotaksówek w Europie ze względu na tradycje inżynieryjne miasta oraz rozwinięty ekosystem motoryzacyjny. - Niemcy od ponad wieku kształtują światowy przemysł motoryzacyjny, a teraz Monachium pomoże kształtować przyszłość dzięki pojazdom autonomicznym - podkreślił Dara Khosrowshahi, CEO Ubera.

Początkowe testy będą prowadzone z obecnością operatorów bezpieczeństwa, którzy w razie potrzeby przejmą kontrolę nad samochodem.

Momenta, z siedzibą w Pekinie, posiada doświadczenie w testowaniu autonomicznych samochodów w Chinach. W Niemczech firma będzie musiała uzyskać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Działanie Ubera stawia go w bezpośredniej konkurencji z innymi firmami oferującymi przewozy pasażerskie, które rozszerzają swoją działalność na europejski rynek pojazdów autonomicznych. W sierpniu Lyft ogłosił umowę z chińską firmą Baidu na wdrożenie robotaksówek w całej Europie, począwszy od przyszłego roku

Wyścig o autonomię

Partnerstwo Ubera i Momenta wpisuje się w szerszą strategię firmy, która obejmuje współpracę z 20 światowymi dostawcami technologii pojazdów autonomicznych.

W USA Uber już oferuje robotaksówki Waymo w kilku miastach, a na Bliskim Wschodzie testuje pojazdy autonomiczne we współpracy z WeRide i Pony.ai.

Momenta współpracuje również z czołowymi niemieckimi producentami samochodów, takimi jak Mercedes-Benz, BMW i Audi, dostarczając systemy wspomagania kierowcy ADAS do ponad 400 tys. pojazdów.

Testy w Monachium mogą być pierwszym krokiem firmy w Europie i przyczynić się do ustanowienia nowych standardów autonomicznej mobilności na kontynencie.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: techcrunch.com