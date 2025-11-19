Logo TVN24
Tech

Weryfikacja wieku na popularnej popularnej platformie. Jest zapowiedź

Roblox – jedna z najpopularniejszych platform gamingowych na świecie – wprowadza obowiązkową weryfikację wieku i ogranicza możliwość czatowania dzieci z nieznajomymi dorosłymi - informuje BBC. To reakcja na rosnącą presję regulatorów i organizacji zajmujących się ochroną najmłodszych użytkowników.

Od grudnia nowe zasady zaczną obowiązywać w Australii, Nowej Zelandii i Holandii, a od stycznia obejmą resztę świata. Platforma, z której codziennie korzysta ponad 80 milionów graczy, głównie młodszych, mierzy się z krytyką i pozwami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

Roblox wprowadza zmiany

Roblox ogłosił, że najmłodsi użytkownicy nie będą już mogli czatować z dorosłymi nieznajomymi. Wymagane będą jednocześnie obowiązkowe kontrole wieku dla użytkowników korzystających z funkcji czatu.

Firma była wcześniej krytykowana za umożliwianie młodym użytkownikom kontaktu z dorosłymi, co niosło ryzyko dostępu do nieodpowiednich treści.

W kilku stanach USA – Teksasie, Kentucky i Luizjanie – zostały złożone przeciwko niej pozwy związane z bezpieczeństwem dzieci.

W marcu dyrektor generalny firmy, Dave Baszucki, w rozmowie z BBC mówił, że rodzice, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci, "nie powinni pozwalać im korzystać z (platformy)".

"Platformy muszą podejmować działania, by chronić dzieci"

Cytowana przez BBC Rani Govender z NSPCC - brytyjskiego stowarzyszenia zajmującego się ochroną dzieci - ocenia, że Roblox naraża młodych użytkowników na "niedopuszczalne ryzyko". Organizacja z zadowoleniem przyjmuje najnowsze zapowiedzi, ale wzywa, by Roblox "zapewnił realne zmiany i faktycznie uniemożliwił dorosłym próby kontaktu z młodymi użytkownikami i manipulowanie nimi".

W Wielkiej Brytanii zgodność działań Robloxa z przepisami będzie nadzorować Ofcom, odpowiedzialny za egzekwowanie ustawy o bezpieczeństwie online.

- Platformy muszą podejmować działania, by chronić dzieci i my sprawdzamy, czy wywiązują się ze swoich obowiązków. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale zmiany zachodzą - komentuje Anna Lucas, dyrektor ds. nadzoru nad bezpieczeństwem online w Ofcom.

Jak zadziała nowy system?

Roblox twierdzi, że stanie się pierwszą dużą platformą gamingową wymagającą weryfikacji twarzą do korzystania z czatu. Szef ds. bezpieczeństwa, Matt Kaufman, zapewnia, że technologia estymacji wieku jest "całkiem dokładna" i potrafi określić wiek graczy w przedziale "jednego do dwóch lat" dla osób od 5 do 25 roku życia.

Po weryfikacji użytkownicy trafią do przedziałów wiekowych: poniżej 9 lat, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 oraz 21+. Rozmowy będą możliwe tylko między osobami z podobnych grup, chyba że dodają się jako "zaufane kontakty".

Dzieci poniżej 13. roku życia nadal będą miały zablokowane prywatne wiadomości i część czatów, o ile rodzice nie udzielą dodatkowej zgody.

Estymacja wieku

Nowy system będzie wykorzystywał technologię estymacji wieku na podstawie obrazu z kamery urządzenia w aplikacji Roblox. Zdjęcia mają być przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę i natychmiast usuwane po zakończeniu procesu.

Rodzice zachowają możliwość zarządzania kontem dziecka, w tym aktualizacji wieku po weryfikacji. Platforma nadal zakazuje przesyłania zdjęć i filmów w czatach oraz mocno ogranicza linki do zewnętrznych stron.

Roblox przekonuje, że zmiany zapewnią "bardziej odpowiednie do wieku" doświadczenia i spodziewa się, że inne firmy przyjmą podobne rozwiązania.

Wirtualny protest w Robloxie

W momencie ogłoszenia zmian dwie grupy – ParentsTogether Action i UltraViolet – organizują pierwszą w historii wirtualną demonstrację wewnątrz platformy.

Aktywiści przekażą cyfrową petycję podpisaną przez ponad 12 tys. osób, domagając się zaostrzenia zasad bezpieczeństwa dzieci. W swoim apelu stwierdzają: "Roblox musi przestać być placem zabaw dla drapieżników".

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Munif Rifa'i/Shutterstock

Technologia Gry komputerowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica