Weryfikacja wieku na popularnej popularnej platformie. Jest zapowiedź

Od grudnia nowe zasady zaczną obowiązywać w Australii, Nowej Zelandii i Holandii, a od stycznia obejmą resztę świata. Platforma, z której codziennie korzysta ponad 80 milionów graczy, głównie młodszych, mierzy się z krytyką i pozwami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci.

Roblox wprowadza zmiany

Roblox ogłosił, że najmłodsi użytkownicy nie będą już mogli czatować z dorosłymi nieznajomymi. Wymagane będą jednocześnie obowiązkowe kontrole wieku dla użytkowników korzystających z funkcji czatu.

Firma była wcześniej krytykowana za umożliwianie młodym użytkownikom kontaktu z dorosłymi, co niosło ryzyko dostępu do nieodpowiednich treści.

W kilku stanach USA – Teksasie, Kentucky i Luizjanie – zostały złożone przeciwko niej pozwy związane z bezpieczeństwem dzieci.

W marcu dyrektor generalny firmy, Dave Baszucki, w rozmowie z BBC mówił, że rodzice, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci, "nie powinni pozwalać im korzystać z (platformy)".

"Platformy muszą podejmować działania, by chronić dzieci"

Cytowana przez BBC Rani Govender z NSPCC - brytyjskiego stowarzyszenia zajmującego się ochroną dzieci - ocenia, że Roblox naraża młodych użytkowników na "niedopuszczalne ryzyko". Organizacja z zadowoleniem przyjmuje najnowsze zapowiedzi, ale wzywa, by Roblox "zapewnił realne zmiany i faktycznie uniemożliwił dorosłym próby kontaktu z młodymi użytkownikami i manipulowanie nimi".

W Wielkiej Brytanii zgodność działań Robloxa z przepisami będzie nadzorować Ofcom, odpowiedzialny za egzekwowanie ustawy o bezpieczeństwie online.

- Platformy muszą podejmować działania, by chronić dzieci i my sprawdzamy, czy wywiązują się ze swoich obowiązków. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale zmiany zachodzą - komentuje Anna Lucas, dyrektor ds. nadzoru nad bezpieczeństwem online w Ofcom.

Jak zadziała nowy system?

Roblox twierdzi, że stanie się pierwszą dużą platformą gamingową wymagającą weryfikacji twarzą do korzystania z czatu. Szef ds. bezpieczeństwa, Matt Kaufman, zapewnia, że technologia estymacji wieku jest "całkiem dokładna" i potrafi określić wiek graczy w przedziale "jednego do dwóch lat" dla osób od 5 do 25 roku życia.

Po weryfikacji użytkownicy trafią do przedziałów wiekowych: poniżej 9 lat, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 oraz 21+. Rozmowy będą możliwe tylko między osobami z podobnych grup, chyba że dodają się jako "zaufane kontakty".

Dzieci poniżej 13. roku życia nadal będą miały zablokowane prywatne wiadomości i część czatów, o ile rodzice nie udzielą dodatkowej zgody.

Estymacja wieku

Nowy system będzie wykorzystywał technologię estymacji wieku na podstawie obrazu z kamery urządzenia w aplikacji Roblox. Zdjęcia mają być przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę i natychmiast usuwane po zakończeniu procesu.

Rodzice zachowają możliwość zarządzania kontem dziecka, w tym aktualizacji wieku po weryfikacji. Platforma nadal zakazuje przesyłania zdjęć i filmów w czatach oraz mocno ogranicza linki do zewnętrznych stron.

Roblox przekonuje, że zmiany zapewnią "bardziej odpowiednie do wieku" doświadczenia i spodziewa się, że inne firmy przyjmą podobne rozwiązania.

Wirtualny protest w Robloxie

W momencie ogłoszenia zmian dwie grupy – ParentsTogether Action i UltraViolet – organizują pierwszą w historii wirtualną demonstrację wewnątrz platformy.

Aktywiści przekażą cyfrową petycję podpisaną przez ponad 12 tys. osób, domagając się zaostrzenia zasad bezpieczeństwa dzieci. W swoim apelu stwierdzają: "Roblox musi przestać być placem zabaw dla drapieżników".

