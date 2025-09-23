Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z prezeską i dyrektorką do spraw inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat - przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Jak wynika z wpisu w mediach społecznościowych, tematem rozmowy były inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja.

Z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP wynika, że rozmawiano także o ponad 20–letniej obecności Google w Polsce.

x prezydent.pl Rozwiń

Wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadał, że spotkania biznesowe Nawrockiego, w tym przedstawicielami Google, będą dotyczyć m.in. możliwych przyszłych działań tej firmy na rynku polskim.

Sundar Pichai w Polsce

W lutym w Polsce przebywał Sundar Pichai, prezes (CEO) Alphabet i Google, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.

- Dzisiaj podpisujemy memorandum w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce, cyberbezpieczeństwie i innych dziedzinach - mówił Pichai po spotkaniu z szefem polskiego rządu. - Google może być także częścią tego wielkiego, ambitnego projektu, jakim jest deregulacja gospodarki i administracji europejskiej i także polskiej - komentował Tusk.

Wcześniej Polski Fundusz Rozwoju, Operator Chmury Krajowej oraz Google Cloud podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie sztucznej inteligencji. PFR w komunikacie wskazał, że strategiczne partnerstwo koncentruje się na szerokim wdrożeniu rozwiązań AI w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, przyspieszenie krajowej transformacji energetycznej i zwiększenie efektywności w opiece zdrowotnej.

Autorka/Autor:Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl