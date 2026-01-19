Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju

shutterstock_2673979929
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
OpenAI wchodzi w nową fazę rozwoju, w której kluczową rolę odgrywa dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej. Spółka, stojąca za jednymi z najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, inwestuje miliardy dolarów w umowy z producentami chipów, przygotowując się na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na swoje technologie.

Choć przez lata firma była silnie związana z jednym dostawcą, dziś coraz wyraźniej sygnalizuje rynkowi, że chce uniezależnić się od pojedynczego partnera i zabezpieczyć z jak największej liczby alternatywnych źródeł.

OpenAI ogłosiło współpracę z producentem chipów Cerebras o wartości 10 miliardów dolarów - to ostatni z serii dużych kontraktów zawartych z firmami znajdującymi się w centrum boomu infrastruktury sztucznej inteligencji. W 2025 roku producent ChatGPT podpisał umowy z Nvidią, AMD i Broadcom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę
TVN24
lekarz ai grafika shutterstock_2638203503
AI w roli lekarza? Eksperci ostrzegają
TVN24

Nvidia wciąż kluczowa, ale bez gwarancji

Szef Nvidii Jensen Huang jeszcze jesienią przekonywał inwestorów, że "wszystko, co robi OpenAI, działa dziś na Nvidii". Spółka ogłosiła wsparcie dla OpenAI w postaci inwestycji sięgającej 100 miliardów dolarów oraz budowę infrastruktury o mocy co najmniej 10 gigawatów, co odpowiada rocznemu zużyciu energii milionów gospodarstw domowych.

Jednocześnie Nvidia przyznała, że nie ma pewności, czy porozumienie z OpenAI wyjdzie poza etap zapowiedzi i zostanie sfinalizowane w formie wiążącej umowy, co pokazuje, że nawet kluczowa relacja nie jest wolna od ryzyka.

Miliardowe partnerstwa OpenAI

Równolegle OpenAI zawarło wieloletnie, warte miliardy dolarów porozumienia z Advanced Micro Devices oraz Broadcom. Umowa z AMD obejmuje wdrożenie sześciu gigawatów procesorów graficznych w kolejnych latach, a współpraca z Broadcomem zakłada projektowanie i wdrożenie autorskich akceleratorów AI o łącznej mocy 10 gigawatów do 2029 roku.

W środę OpenAI ogłosiło także kontrakt z Cerebras, wart ponad 10 miliardów dolarów, który przewiduje uruchomienie 750 megawatów chipów do 2028 roku i może znacząco wzmocnić pozycję mniejszego producenta rozważającego debiut giełdowy.

Giganci technologiczni na dalszym planie

Poza centrum tych inwestycji pozostają Amazon, Google i Intel, mimo że każdy z tych koncernów rozwija własne rozwiązania sprzętowe dla sztucznej inteligencji. OpenAI korzysta z infrastruktury Amazon Web Services oraz Google Cloud, ale nie zdecydowało się na wykorzystanie ich autorskich chipów AI.

Intel natomiast, który kilka lat temu miał okazję zainwestować w OpenAI i z niej zrezygnował, pozostaje w tyle w wyścigu technologicznym - nowe procesory do centrów danych mają trafić do testów dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a rynek uważnie obserwuje, czy spółka będzie w stanie nadrobić stracony dystans.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaOpenAISam Altman
Zobacz także:
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
Z kraju
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
Ze świata
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
Tech
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
Ze świata
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
Ze świata
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
Pieniądze
kolektura lotto, loteria
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
Nieruchomości
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Tech
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Ze świata
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
Tech
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
Z kraju
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
Moto
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
Z kraju
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
Z kraju
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
Pieniądze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
Ze świata
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
Ze świata
La Valletta, Malta
Hity wśród polskich turystów. "Absolutny fenomen tej zimy"
Turystyka
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii, zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
Ze świata
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica