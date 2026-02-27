Logo TVN24
Tech

OpenAI szuka inwestorów. Cieszy się zainteresowaniem gigantów

Rozwój sztucznej inteligencji
Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem
Źródło: Reuters
OpenAI ogłosiło przełomową rundę finansowania - zbiera 110 miliardów dolarów. Wśród inwestorów znajdą się między innymi Nvidia i Amazon. Producent ChatGPT chce, żeby firma była wyceniana na 840 miliardów dolarów.

Runda finansowania obejmie m.in. inwestycję w wysokości 30 miliardów dolarów od SoftBank, 30 miliardów dolarów od producenta wysoko zaawansowanych chipów Nvidii oraz 50 miliardów dolarów od Amazon. Jeszcze w tym roku startup zadebiutuje na nowojorskiej giełdzie.

Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali

Warunki Amazon

Firma Jeffa Bezosa początkowo przeznaczy na producenta ChatGPT 15 miliardów dolarów, a w ciągu kolejnych miesięcy zainwestuje kolejne 35 miliardów dolarów, jeśli zostaną spełnione określone warunki. OpenAI ma korzystać z 2 gigawatów mocy obliczeniowej zapewnianej przez chipy Trainium od Amazon. Ponadto platforma chmury obliczeniowej AWS - również należącej do Amazonu - będzie wyłącznym dostawcą chmury dla OpenAI Frontier, aplikacji służacej do tworzenia, wdrażania i zarządzania agentami sztucznej inteligencji.

Pomimo tego, Microsoft Azure w dalszym ciągu będzie zapewniał usługi chmurowe dla interfejsów API OpenAI. Microsoft zachowa również wyłączną licencję i dostęp do własności intelektualnej wszystkich modeli i produktów spółki Sama Altmana.

Opracowała Alicja Skiba/ads

Źródło: Reuters

