OpenAI szuka inwestorów. Cieszy się zainteresowaniem gigantów

Szczyt AI w Indiach. Uniwersytet poproszony o opuszczenie wydarzenia przez kontrowersje związane z psem-robotem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Runda finansowania obejmie m.in. inwestycję w wysokości 30 miliardów dolarów od SoftBank, 30 miliardów dolarów od producenta wysoko zaawansowanych chipów Nvidii oraz 50 miliardów dolarów od Amazon. Jeszcze w tym roku startup zadebiutuje na nowojorskiej giełdzie.

Warunki Amazon

Firma Jeffa Bezosa początkowo przeznaczy na producenta ChatGPT 15 miliardów dolarów, a w ciągu kolejnych miesięcy zainwestuje kolejne 35 miliardów dolarów, jeśli zostaną spełnione określone warunki. OpenAI ma korzystać z 2 gigawatów mocy obliczeniowej zapewnianej przez chipy Trainium od Amazon. Ponadto platforma chmury obliczeniowej AWS - również należącej do Amazonu - będzie wyłącznym dostawcą chmury dla OpenAI Frontier, aplikacji służacej do tworzenia, wdrażania i zarządzania agentami sztucznej inteligencji.

Pomimo tego, Microsoft Azure w dalszym ciągu będzie zapewniał usługi chmurowe dla interfejsów API OpenAI. Microsoft zachowa również wyłączną licencję i dostęp do własności intelektualnej wszystkich modeli i produktów spółki Sama Altmana.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba/ads