Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty

shutterstock_2470895313
Jensen Huang z Nvidii na CES
Nvidia zaostrza warunki sprzedaży swoich najnowszych chipów sztucznej inteligencji H200 do Chin. Amerykański producent wymaga od chińskich klientów pełnej przedpłaty, zabezpieczając się przed niepewnością związaną z decyzjami regulacyjnymi Pekinu dotyczącymi zgody na import tych układów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dwie osoby zaznajomione ze sprawą, Nvidia wprowadziła wyjątkowo restrykcyjne warunki dla zamówień na chipy H200 w Chinach. Klienci muszą zapłacić całość kwoty z góry, bez prawa do anulowania zamówienia, zwrotu środków czy zmiany konfiguracji po jego złożeniu. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest zastąpienie płatności gotówkowej ubezpieczeniem handlowym lub zabezpieczeniem majątkowym.

W przeszłości chińscy klienci Nvidii również byli zobowiązani do zaliczek, jednak często nie musieli regulować pełnej kwoty przed realizacją zamówienia. W przypadku H200 firma egzekwuje zasady znacznie ostrzej ze względu na brak jasności, czy chińskie władze zatwierdzą dostawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta

Ogromny popyt i ograniczone zapasy

Chińskie firmy technologiczne złożyły zamówienia na ponad 2 mln chipów H200, wycenianych na około 27 tys. dolarów za sztukę. To znacznie więcej niż dostępne zapasy Nvidii, które wynoszą około 700 tys. układów. Choć lokalni producenci, tacy jak Huawei, opracowali własne procesory AI, ich możliwości nadal ustępują H200 w zakresie trenowania zaawansowanych modeli.

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang podkreślił, że popyt na H200 jest bardzo wysoki. Jak stwierdził, zapotrzebowanie jest "dość duże", a firma "uruchomiła cały łańcuch dostaw", aby zwiększyć produkcję. Dodał również, że nie spodziewa się formalnej deklaracji ze strony chińskiego rządu. - Jeśli pojawią się zamówienia, to dlatego, że mogą je składać - powiedział.

Według doniesień agencji Bloomberg, Chiny planują zatwierdzić część importu H200 jeszcze w tym kwartale, ograniczając jednak dostęp dla wojska, wrażliwych instytucji rządowych, infrastruktury krytycznej i przedsiębiorstw państwowych. Jednocześnie Pekin poprosił część firm technologicznych o tymczasowe wstrzymanie zamówień, dopóki regulatorzy nie zdecydują, ile krajowych chipów będzie musiało towarzyszyć każdemu zakupowi H200.

Polityka USA i ryzyko po stronie klientów

Zaostrzone warunki płatności pokazują, jak delikatną równowagę musi zachować Nvidia, próbując skorzystać z rosnącego popytu w Chinach, a jednocześnie radząc sobie z niepewnością regulacyjną w obu krajach. Administracja Joe Bidena wcześniej zakazała eksportu zaawansowanych chipów AI do Chin, jednak Donald Trump odwrócił tę decyzję, dopuszczając sprzedaż H200 pod warunkiem uiszczenia 25-procentowej opłaty na rzecz rządu USA.

W przeszłości Nvidia poniosła już znaczące straty. W ubiegłym roku firma odpisała 5,5 mld dolarów zapasów po nagłym zakazie sprzedaży chipu H20 do Chin. Obecna struktura płatności w praktyce przenosi ryzyko finansowe na klientów, którzy muszą zamrażać kapitał bez gwarancji, że import zostanie zatwierdzony lub że technologia będzie mogła zostać wykorzystana zgodnie z planem.

Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Dowiedz się więcej:

Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

Produkcja i presja na moce wytwórcze

Pierwsza partia H200 ma dotrzeć do Chin jeszcze przed świętem Nowego Roku Księżycowego w połowie lutego. Nvidia prowadzi rozmowy z Taiwan Semiconductor Manufacturing Co w sprawie zwiększenia produkcji, przy czym dodatkowe moce mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku.

Rozbudowa zdolności wytwórczych jest jednak wyzwaniem. Nvidia jednocześnie przechodzi z obecnej architektury Blackwell na bardziej zaawansowaną Rubin i rywalizuje o dostęp do mocy produkcyjnych z innymi firmami, w tym z Alphabet, właścicielem Google.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka

Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
NA ŻYWO

Nowacka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NvidiaChiny
Zobacz także:
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
Nieruchomości
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
Ze świata
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
Tech
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
Ze świata
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
Ze świata
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
Pieniądze
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
Turystyka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
Moto
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
Tech
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
Ze świata
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
Ze świata
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
Prawo
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
Nieruchomości
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
Ze świata
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
Z kraju
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
Prawo
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
Tech
shutterstock_424107649 IKEA
Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"
Ze świata
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
Tech
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
Nieruchomości
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
Rynki
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica