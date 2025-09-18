Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych. To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat, które może zmienić układ sił w branży półprzewodników.

Partnerstwo dwóch gigantów z Doliny Krzemowej rodzi szanse na odbudowę pozycji Intela i zagrożenie dla dotychczasowych liderów rynku, w tym tajwańskiego TSMC i AMD.

Siedziba Nvidii Shutterstock

Nvidia stawia na Intela

W czwartek firma Nvidia ogłosiła, że przeznaczy 5 miliardów dolarów na zakup akcji Intela po cenie 23,28 dol. za akcję. Dzięki temu stanie się jednym z największych udziałowców spółki, obejmując około 4 proc. akcji.

Równocześnie obie firmy zapowiedziały współpracę przy projektowaniu procesorów do komputerów osobistych i serwerów opartych na sztucznej inteligencji.

Inwestycja Nvidii to kolejny krok w procesie odbudowy Intela, który od lat zmaga się z nieudanymi próbami powrotu do dawnej świetności. Nowy szef Lip-Bu Tan deklaruje, że firma skupi się na elastycznej produkcji i rozwoju tylko wtedy, gdy pojawi się realne zapotrzebowanie.

Partnerstwo z Nvidią, liderem rynku AI, daje Intelowi możliwość uczestniczenia w boomie technologicznym i konkurowania z dotychczasowymi dominatorami rynku półprzewodników.

Nvidia — filar amerykańskiej gospodarki

Nvidia to obecnie największa spółka notowana w USA, z kapitalizacją rynkową sięgającą 4,146 bilionów USD. Wyprzedziła zarówno Microsofta (3,79 biliona USD), jak i Apple (3,54 biliona USD).

Top 10 amerykańskich firm Pod względem kapitalizacji rynkowej w USD companiesmarketcap.com

Pozycja ta podkreśla rosnące znaczenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, których sercem są właśnie układy GPU Nvidii.

Autorka/Autor:Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters