Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów
Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych. To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat, które może zmienić układ sił w branży półprzewodników.
Partnerstwo dwóch gigantów z Doliny Krzemowej rodzi szanse na odbudowę pozycji Intela i zagrożenie dla dotychczasowych liderów rynku, w tym tajwańskiego TSMC i AMD.
Nvidia stawia na Intela
W czwartek firma Nvidia ogłosiła, że przeznaczy 5 miliardów dolarów na zakup akcji Intela po cenie 23,28 dol. za akcję. Dzięki temu stanie się jednym z największych udziałowców spółki, obejmując około 4 proc. akcji.
Równocześnie obie firmy zapowiedziały współpracę przy projektowaniu procesorów do komputerów osobistych i serwerów opartych na sztucznej inteligencji.
Inwestycja Nvidii to kolejny krok w procesie odbudowy Intela, który od lat zmaga się z nieudanymi próbami powrotu do dawnej świetności. Nowy szef Lip-Bu Tan deklaruje, że firma skupi się na elastycznej produkcji i rozwoju tylko wtedy, gdy pojawi się realne zapotrzebowanie.
Partnerstwo z Nvidią, liderem rynku AI, daje Intelowi możliwość uczestniczenia w boomie technologicznym i konkurowania z dotychczasowymi dominatorami rynku półprzewodników.
Nvidia — filar amerykańskiej gospodarki
Nvidia to obecnie największa spółka notowana w USA, z kapitalizacją rynkową sięgającą 4,146 bilionów USD. Wyprzedziła zarówno Microsofta (3,79 biliona USD), jak i Apple (3,54 biliona USD).
Pozycja ta podkreśla rosnące znaczenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, których sercem są właśnie układy GPU Nvidii.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: TOLGA AKMEN/PAP/EPA