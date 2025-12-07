Nigdy nie używaj tych haseł. Eksperci ostrzegają

Coroczny przegląd 200 najpopularniejszych haseł, przeprowadzony przez firmę technologiczną NordPass, to przygnębiająca lektura dla ekspertów ds. bezpieczeństwa, policji i organów ds. zwalczania oszustw.
Pomimo licznych kampanii edukacyjnych i ostrzeżeń dotyczących cyberbezpieczeństwa, świadomość tzw. higieny haseł, czyli dobrych praktyk związanych z ochroną kont w sieci, nadal pozostaje niewielka.
Analiza NordPass pokazuje, że zarówno w Polsce, jak i na świecie, użytkownicy często korzystają z haseł, których złamanie nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej.
Według zestawienia dziesięć najpopularniejszych haseł w Polsce to:
- admin
- 123456
- zaq1@WSX
- 12345678
- zaq12wsx
- Mandarynki4
- 123456789
- lol12345
- Qweqwe123!
- password
Na dalszych pozycjach dominują różne warianty ciągów cyfr rozpoczynających się od "12345". Pojawiają się też hasła typu "wegiel13", "Kocham12" czy "wieslaw".
Najczęściej używane hasła na świecie
Z kolei najpopularniejsze hasła na świecie to:
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 12345
- password
- Aa123456
- 1234567890
- Pass@123
- admin123
"Często zakładamy, że młodsze pokolenia, wychowane w internecie, mają intuicyjne zrozumienie zasad cyberbezpieczeństwa. Tymczasem nasze badania całkowicie obalają ten mit. W rzeczywistości nawyki dotyczące haseł u 18-latków i 80-latków są zaskakująco podobne" - podkreślają eksperci NordPass.
NordPass przygotował także ranking najpopularniejszych haseł używanych w firmach. W branżach logistycznej, technologicznej i edukacyjnej najczęściej pojawia się "123456". W sektorze motoryzacyjnym króluje "@Incontrol1976", pracownicy hoteli i gastronomii bardzo często stawiają na "THINKIN2023", natomiast w finansach zdecydowanie wygrywa "ABCDEF".
Jak tworzyć bezpieczne hasła?
W czasie, gdy każdy z nas posiada od kilku do kilkudziesięciu kont w różnych serwisach internetowych i aplikacjach, odpowiednie zabezpieczenie dostępu staje się kluczowe. Silne hasła to najprostsza i najskuteczniejsza ochrona przed utratą danych lub pieniędzy.
Eksperci NordPass przypominają o kilku podstawowych zasadach:
- używaj silnych haseł lub fraz zabezpieczających - hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Dobrym rozwiązaniem są też tzw. frazy hasłowe, czyli zestawy kilku słów
- nie powtarzaj haseł - każde konto powinno mieć unikalne hasło. Jeśli jedno zostanie złamane, pozostałe nadal pozostaną bezpieczne
- regularnie sprawdzaj i zmieniaj hasła - analizuj swoje dane logowania, identyfikuj słabe lub stare hasła i zastępuj je nowymi
- włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) - dodaje ono dodatkową warstwę ochrony, wymagając potwierdzenia tożsamości przy każdym logowaniu
- korzystaj z menedżera haseł - narzędzie to pozwala bezpiecznie generować, przechowywać i zarządzać wszystkimi hasłami w jednym miejscu
Jak powstało badanie?
Lista najczęściej używanych haseł została opracowana we współpracy z niezależnymi badaczami cyberbezpieczeństwa. Analizie poddano bazę danych o wielkości 4,3 TB, pochodzącą z publicznie dostępnych źródeł, w tym z tzw. dark webu. Firma NordPass podkreśla, że żadne dane osobowe nie zostały kupione ani pozyskane w sposób niezgodny z prawem.
NordPass to menedżer haseł opracowany przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z Nord Security - spółki macierzystej znanej z popularnej usługi NordVPN.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock