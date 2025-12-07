Nigdy nie używaj tych haseł. Eksperci ostrzegają

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Coroczny przegląd 200 najpopularniejszych haseł, przeprowadzony przez firmę technologiczną NordPass, to przygnębiająca lektura dla ekspertów ds. bezpieczeństwa, policji i organów ds. zwalczania oszustw.

Pomimo licznych kampanii edukacyjnych i ostrzeżeń dotyczących cyberbezpieczeństwa, świadomość tzw. higieny haseł, czyli dobrych praktyk związanych z ochroną kont w sieci, nadal pozostaje niewielka.

Analiza NordPass pokazuje, że zarówno w Polsce, jak i na świecie, użytkownicy często korzystają z haseł, których złamanie nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy technicznej.

Według zestawienia dziesięć najpopularniejszych haseł w Polsce to:

admin 123456 zaq1@WSX 12345678 zaq12wsx Mandarynki4 123456789 lol12345 Qweqwe123! password

Na dalszych pozycjach dominują różne warianty ciągów cyfr rozpoczynających się od "12345". Pojawiają się też hasła typu "wegiel13", "Kocham12" czy "wieslaw".

Czytaj też: Gigantyczne kary dla firm, które złamią planowane przepisy

Najczęściej używane hasła na świecie

Z kolei najpopularniejsze hasła na świecie to:

123456 admin 12345678 123456789 12345 password Aa123456 1234567890 Pass@123 admin123

"Często zakładamy, że młodsze pokolenia, wychowane w internecie, mają intuicyjne zrozumienie zasad cyberbezpieczeństwa. Tymczasem nasze badania całkowicie obalają ten mit. W rzeczywistości nawyki dotyczące haseł u 18-latków i 80-latków są zaskakująco podobne" - podkreślają eksperci NordPass.

NordPass przygotował także ranking najpopularniejszych haseł używanych w firmach. W branżach logistycznej, technologicznej i edukacyjnej najczęściej pojawia się "123456". W sektorze motoryzacyjnym króluje "@Incontrol1976", pracownicy hoteli i gastronomii bardzo często stawiają na "THINKIN2023", natomiast w finansach zdecydowanie wygrywa "ABCDEF".

Jak tworzyć bezpieczne hasła?

W czasie, gdy każdy z nas posiada od kilku do kilkudziesięciu kont w różnych serwisach internetowych i aplikacjach, odpowiednie zabezpieczenie dostępu staje się kluczowe. Silne hasła to najprostsza i najskuteczniejsza ochrona przed utratą danych lub pieniędzy.

Eksperci NordPass przypominają o kilku podstawowych zasadach:

używaj silnych haseł lub fraz zabezpieczających - hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Dobrym rozwiązaniem są też tzw. frazy hasłowe, czyli zestawy kilku słów

nie powtarzaj haseł - każde konto powinno mieć unikalne hasło. Jeśli jedno zostanie złamane, pozostałe nadal pozostaną bezpieczne

regularnie sprawdzaj i zmieniaj hasła - analizuj swoje dane logowania, identyfikuj słabe lub stare hasła i zastępuj je nowymi

włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) - dodaje ono dodatkową warstwę ochrony, wymagając potwierdzenia tożsamości przy każdym logowaniu

korzystaj z menedżera haseł - narzędzie to pozwala bezpiecznie generować, przechowywać i zarządzać wszystkimi hasłami w jednym miejscu

Jak powstało badanie?

Lista najczęściej używanych haseł została opracowana we współpracy z niezależnymi badaczami cyberbezpieczeństwa. Analizie poddano bazę danych o wielkości 4,3 TB, pochodzącą z publicznie dostępnych źródeł, w tym z tzw. dark webu. Firma NordPass podkreśla, że żadne dane osobowe nie zostały kupione ani pozyskane w sposób niezgodny z prawem.

NordPass to menedżer haseł opracowany przez ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z Nord Security - spółki macierzystej znanej z popularnej usługi NordVPN.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/ToL Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock