Tech

Koniec wsparcia dla popularnego systemu. Co powinni zrobić użytkownicy?

microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Siedziba główna Microsoft
Źródło: Reuters
Od 14 października 2025 roku firma Microsoft zakończyła darmowe wsparcie dla systemu Windows 10. Choć komputery nadal będą działać, użytkownicy pozostający przy tym systemie narażą się na coraz większe ryzyko cyberataków i utraty danych - podaje "The Guardian".

Po niemal dziesięciu latach obecności na rynku Windows 10 oficjalnie przechodzi do historii. Brak aktualizacji bezpieczeństwa oznacza, że korzystanie z systemu po 2025 roku może stać się niebezpieczne. Eksperci radzą, co zrobić w obliczu wygaśnięcia wsparcia.

"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"

"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"

Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście

Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście

Microsoft kończy darmowe aktualizacje

Zgodnie z zapowiedzią koncernu od połowy października 2025 roku Windows 10 przestanie otrzymywać bezpłatne poprawki i wsparcie techniczne.

To naturalny etap cyklu życia systemu operacyjnego, jednak według danych branżowych około 40 proc. użytkowników Windowsa na świecie wciąż korzysta z tej wersji oprogramowania.

Rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa

Brak aktualizacji sprawi, że starsze komputery staną się łatwym celem dla hakerów.

Organizacja konsumencka Which? szacuje, że w samej Wielkiej Brytanii nawet pięć milionów osób planuje nadal korzystać z Windowsa 10.

- Przestępcy będą atakować użytkowników, wykorzystywać słabe punkty systemu i próbować kraść dane - ostrzega Lisa Barber, redaktorka magazynu "Which? Tech" cytowana przez "The Guardian".

Jak się zabezpieczyć?

Jak podaje Microsoft, użytkownicy mogą przejść na Windows 11, jeśli ich sprzęt spełnia minimalne wymagania – m.in. 4 GB RAM, 64 GB pamięci i moduł TPM 2.0.

Starsze urządzenia mogą skorzystać z rocznego programu przedłużonego wsparcia (Extended Security Update), dostępnego do października 2026 roku.

Dla komputerów, które nie obsługują nowszego systemu, eksperci zalecają instalację Linuxa (np. Ubuntu) lub ChromeOS Flex od Google’a.

Jak podkreślają specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, kluczowe jest, by po zakończeniu wsparcia nie korzystać z nieaktualnego oprogramowania, które stanie się łatwym celem dla hakerów.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: VDB Photos / Shutterstock

Dowiedz się więcej:

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica