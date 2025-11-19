Logo TVN24
Tech

Meta bez monopolu. Zwycięstwo Zuckerberga z rządem USA

GettyImages-2235448391
Nastolatkowe w Australii nie mogą korzystać z mediów społecznościowych. Pierwszy taki zakaz na świecie
Źródło: Ada Wiśniewska/Fakty po Południu TVN24
Meta odniosła historyczne zwycięstwo w walce z rządem USA. Sędzia federalny orzekł, że gigant technologiczny mimo przejęcia Instagrama i WhastAppa nie stworzył sytuacji monopolu na rynku mediów społecznościowych. Orzeczenie to duży sukces sektora technologicznego i poważny cios dla Federalnej Komisji Handlu.

- Nasze produkty są korzystne dla ludzi i firm oraz stanowią przykład amerykańskiej innowacji prowadzącej do wzrostu gospodarczego. Z niecierpliwością oczekujemy dalszej współpracy z administracją - powiedziała rzeczniczka Mety Jennifer Newstead.

Przejęcia sprzed kilkunastu lat, proces sprzed pięciu

Facebook kupił Instagram w 2012 roku, WhatsApp dwa lata później. Federalna Komisja Handlu (FTC) nie blokowała wówczas transakcji. Pozwała firmę dopiero w 2020 roku, czyli za czasu pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Zarzuciła Mecie - wówczas znanej jeszcze jako Facebook - utrzymywanie monopolu na rynku platform społecznościowych.

Proces rozpoczął się dopiero w kwietniu 2025 roku. Jako dokument przeciwko Facebookowi komisja wskazała e-mail z 2008 roku, w którym CEO Mark Zuckerberg napisał, że "lepiej kupić niż konkurować". Meta broniła swoich przejęć, twierdząc, że kupowanie firm - zamiast budowania konkurencyjnych produktów - jest strategią biznesową.

Media społecznościowe zmieniają się
Media społecznościowe zmieniają się
Źródło: Shutterstock

YouTube i TikTok to także społecznościówki

Sędzia zgodził się z Metą, że media społecznościowe zmieniły się od czasów, gdy Facebook był używany głównie do aktualizacji statusu. - Krajobraz, który istniał pięć lat temu, kiedy Federalna Komisja Handlu wniosła ten pozew antymonopolowy, uległ znaczącej zmianie – powiedział sędzia James Boasberg. Powołał się na dowody, które wykazały, że użytkownicy aplikacji Mety korzystali również z TikToka i YouTube'a. Stwierdził, że FTC nieprawidłowo nie uznała tych dwóch platform za konkurencyjne. - Konkurencja ze strony TikToka sprawiła, że Meta tylko w zeszłym roku zainwestowała 4 miliardy dolarów na rozwój funkcji rolek na Facebooku (udostępnianie krótkich filmów) - zauważył sędzia.

Sędzia Boasberg w sporze z administracją Trumpa

Boasberg to główny sędzia federalny w Waszyngtonie. Prowadził kilka głośnych spraw przeciwko administracji Trumpa. Prezydent na początku tego roku wzywał do impeachmentu Boasberga, co spotkało się z upomnieniem ze strony Prezesa Sądu Najwyższego USA, Johna Robertsa. Również niektórzy republikanie w Izbie Reprezentantów USA również wzywali do impeachmentu Boasberga.

Sprawa Mety jest częścią szerszego zaostrzenia prawa antymonopolowego wobec sektora big tech. Obejmuje również roszczenia Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Google i Apple.

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

