Meta bez monopolu. Zwycięstwo Zuckerberga z rządem USA

- Nasze produkty są korzystne dla ludzi i firm oraz stanowią przykład amerykańskiej innowacji prowadzącej do wzrostu gospodarczego. Z niecierpliwością oczekujemy dalszej współpracy z administracją - powiedziała rzeczniczka Mety Jennifer Newstead.
Przejęcia sprzed kilkunastu lat, proces sprzed pięciu
Facebook kupił Instagram w 2012 roku, WhatsApp dwa lata później. Federalna Komisja Handlu (FTC) nie blokowała wówczas transakcji. Pozwała firmę dopiero w 2020 roku, czyli za czasu pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Zarzuciła Mecie - wówczas znanej jeszcze jako Facebook - utrzymywanie monopolu na rynku platform społecznościowych.
Proces rozpoczął się dopiero w kwietniu 2025 roku. Jako dokument przeciwko Facebookowi komisja wskazała e-mail z 2008 roku, w którym CEO Mark Zuckerberg napisał, że "lepiej kupić niż konkurować". Meta broniła swoich przejęć, twierdząc, że kupowanie firm - zamiast budowania konkurencyjnych produktów - jest strategią biznesową.
YouTube i TikTok to także społecznościówki
Sędzia zgodził się z Metą, że media społecznościowe zmieniły się od czasów, gdy Facebook był używany głównie do aktualizacji statusu. - Krajobraz, który istniał pięć lat temu, kiedy Federalna Komisja Handlu wniosła ten pozew antymonopolowy, uległ znaczącej zmianie – powiedział sędzia James Boasberg. Powołał się na dowody, które wykazały, że użytkownicy aplikacji Mety korzystali również z TikToka i YouTube'a. Stwierdził, że FTC nieprawidłowo nie uznała tych dwóch platform za konkurencyjne. - Konkurencja ze strony TikToka sprawiła, że Meta tylko w zeszłym roku zainwestowała 4 miliardy dolarów na rozwój funkcji rolek na Facebooku (udostępnianie krótkich filmów) - zauważył sędzia.
Sędzia Boasberg w sporze z administracją Trumpa
Boasberg to główny sędzia federalny w Waszyngtonie. Prowadził kilka głośnych spraw przeciwko administracji Trumpa. Prezydent na początku tego roku wzywał do impeachmentu Boasberga, co spotkało się z upomnieniem ze strony Prezesa Sądu Najwyższego USA, Johna Robertsa. Również niektórzy republikanie w Izbie Reprezentantów USA również wzywali do impeachmentu Boasberga.
Sprawa Mety jest częścią szerszego zaostrzenia prawa antymonopolowego wobec sektora big tech. Obejmuje również roszczenia Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Google i Apple.
Autorka/Autor: fig/ams
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images