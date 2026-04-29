Tech

Meta pod presją UE. "Instagram i Facebook robią bardzo niewiele"

Oprac. Jan Sowa
Meta
Placówka Meta Hacker Way
Komisja Europejska zarzuca firmie Meta Platforms naruszenie kluczowych przepisów cyfrowych. Chodzi o niewystarczającą ochronę dzieci poniżej 13. roku życia na platformach Facebook i Instagram. Zdaniem unijnych regulatorów serwisy nie robią wystarczająco dużo, by uniemożliwić najmłodszym dostęp do swoich usług.

Postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską trwało dwa lata i zakończyło się formalnym postawieniem zarzutów na mocy Digital Services Act. Regulacja ta zobowiązuje największe firmy technologiczne do skuteczniejszego przeciwdziałania nielegalnym i szkodliwym treściom w sieci.

Unijny nadzór wskazuje, że Meta nie egzekwuje w wystarczającym stopniu zakazu korzystania z platform przez dzieci poniżej 13 lat. Systemy wykrywania i usuwania takich użytkowników uznano za niewystarczające.

Meta bierna wobec bezpieczeństwa najmłodszych

Z danych Komisji wynika, że od 10 do 12 procent dzieci poniżej 13. roku życia w Europie korzysta z Facebooka i Instagrama. - Nasze wstępne ustalenia pokazują, że Instagram i Facebook robią bardzo niewiele, aby zapobiec dostępowi dzieci poniżej tego wieku do swoich usług - oświadczyła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca KE.

Dodała, że same zapisy regulaminów nie wystarczą oraz, że powinny stanowić fundament ochrony najmłodszych użytkowników. - Warunki korzystania nie powinny być jedynie zapisami na papierze, ale podstawą konkretnych działań chroniących użytkowników – w tym dzieci - podkreśliła.

Możliwe zmiany i wysokie kary

Komisja Europejska oczekuje, że Meta zmieni sposób oceny ryzyka oraz wzmocni mechanizmy zapobiegania, wykrywania i usuwania nieletnich użytkowników.

Firma ma teraz możliwość odpowiedzi na zarzuty i wdrożenia zmian, zanim zapadnie ostateczna decyzja. W przypadku potwierdzenia naruszeń, kary mogą sięgnąć nawet sześciu procent globalnego rocznego obrotu spółki.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica