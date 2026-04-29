Tech Meta pod presją UE. "Instagram i Facebook robią bardzo niewiele" Oprac. Jan Sowa |

Placówka Meta Hacker Way

Postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską trwało dwa lata i zakończyło się formalnym postawieniem zarzutów na mocy Digital Services Act. Regulacja ta zobowiązuje największe firmy technologiczne do skuteczniejszego przeciwdziałania nielegalnym i szkodliwym treściom w sieci.

Unijny nadzór wskazuje, że Meta nie egzekwuje w wystarczającym stopniu zakazu korzystania z platform przez dzieci poniżej 13 lat. Systemy wykrywania i usuwania takich użytkowników uznano za niewystarczające.

Meta bierna wobec bezpieczeństwa najmłodszych

Z danych Komisji wynika, że od 10 do 12 procent dzieci poniżej 13. roku życia w Europie korzysta z Facebooka i Instagrama. - Nasze wstępne ustalenia pokazują, że Instagram i Facebook robią bardzo niewiele, aby zapobiec dostępowi dzieci poniżej tego wieku do swoich usług - oświadczyła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca KE.

Dodała, że same zapisy regulaminów nie wystarczą oraz, że powinny stanowić fundament ochrony najmłodszych użytkowników. - Warunki korzystania nie powinny być jedynie zapisami na papierze, ale podstawą konkretnych działań chroniących użytkowników – w tym dzieci - podkreśliła.

Możliwe zmiany i wysokie kary

Komisja Europejska oczekuje, że Meta zmieni sposób oceny ryzyka oraz wzmocni mechanizmy zapobiegania, wykrywania i usuwania nieletnich użytkowników.

Firma ma teraz możliwość odpowiedzi na zarzuty i wdrożenia zmian, zanim zapadnie ostateczna decyzja. W przypadku potwierdzenia naruszeń, kary mogą sięgnąć nawet sześciu procent globalnego rocznego obrotu spółki.

