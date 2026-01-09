Logo TVN24
Tech

Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny

shutterstock_2287644363
Gawkowski o podatku cyfrowym
Źródło: TVN24
Podatek cyfrowy w nowej odsłonie. Mieliby go płacić przede wszystkim giganci e-commerce z Chin, a nie amerykańskie big techy – pisze piątkowa "Rzeczpospolita". Zamiast gigantów, takich jak Meta (właściciel Facebooka) i Google'a, największy wpływ nowa danina miałaby mieć na wielkie chińskie platformy komercyjne.

Jak podaje gazeta, do wykazu prac rządu trafi wkrótce przygotowany przez resort cyfryzacji projekt tzw. równościowego podatku od usług cyfrowych, który zyskał już "zielone światło" od Ministerstwa Finansów.

Nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać w 2027 r. Wpływy z podatku w pierwszym roku szacowane są na 2 mld zł, a docelowo przekraczałyby nawet 3 mld zł.

Podatek cyfrowy - nowe założenia

- Nie chcemy się spieszyć, niczego robić na kolanie, to ma być stabilny mechanizm na lata, jak VAT – zapewnił "Rz" Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Gazeta przypomina, że podatek cyfrowy obowiązuje już m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Jednak próby wprowadzenia takiej daniny w Polsce wyhamował w 2025 r. resort finansów po krytyce ze strony USA. Ambasador Tom Rose ostrzegał, że to "autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA".

Gawkowski: mamy prezydenta, który szkodzi Polsce
Gawkowski: mamy prezydenta, który szkodzi Polsce

TVN24

"Dziś resorty cyfryzacji i finansów współpracują, a retoryka uległa zmianie. Choć wcześniej Krzysztof Gawkowski sugerował, że chodzi m.in. o Metę i Google’a, tłumacząc, że 'platformy cyfrowe osłabiają polski rynek mediowy poprzez przeciągnięcie do siebie reklam', obecnie celownik ustawiony jest na Wschód" - pisze "Rzeczpospolita".

Mechanizm ma być prosty: podatek cyfrowy zostanie pomniejszony o zapłacony w Polsce CIT. To rozwiązanie chroni firmy posiadające tu biura i zatrudniające pracowników, a uderza w podmioty, które jedynie "wyciągają" zyski z rynku.

- Jeżeli firma płaci CIT w Polsce, to podatek cyfrowy o ten CIT będzie obniżany. Jeżeli firma u nas CIT nie płaci, a ma znaczne przychody, to znaczy, że coś jest nie tak i ten system trzeba uszczelnić – skomentował dla "Rz" Standerski. Dodał, że firmy amerykańskie często płacą u nas CIT, więc ich podatek cyfrowy będzie zerowy lub symboliczny. Natomiast znane są przykłady wielkich chińskich platform komercyjnych, które nie zostawiają w Polsce ani złotówki.

Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: T. Schneider/Shutterstock

