"Zatwierdzone roszczenie". Polski gigant ostrzega klientów

shutterstock_2210891727
PZU za rządów PiS-u miało stracić 700 milionów złotych, w dużej mierze na fikcyjne stanowiska
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ostrzegł w czwartek przed kampanią phishingową, w ramach której cyberprzestępcy podszywają się pod firmę, wysyłając fałszywe wiadomości e‑mail o rzekomych "zatwierdzonych roszczeniach". Celem oszustów jest wyłudzenie danych osobowych i informacji finansowych klientów.

"PZU odnotował incydent związany z kampanią phishingową, w ramach której do naszych klientów rozsyłane są fałszywe wiadomości e‑mail dotyczące rzekomego zatwierdzenia roszczenia" - napisała spółka w komunikacie prasowym. Ubezpieczyciel podkreślił, że tego typu korespondencja nie pochodzi z jego systemów i stanowi próbę oszustwa.

PZU ostrzega przed oszustami

Firma zaapelowała do klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. "Prosimy nie otwierać linków zawartych w podejrzanych wiadomościach oraz nie przekazywać danych osobowych, informacji logowania czy numerów polis" - zaznaczono w komunikacie.

PZU zapewniło, że prowadzi działania zapobiegawcze i wyjaśniające w związku z incydentem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności otrzymanej korespondencji, spółka zachęca do kontaktu z infolinią lub przesłania zapytania na oficjalny adres e‑mail PZU.

Czytaj też: Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie

Nowe kampanie oszustów

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa alarmują, że liczba prób wyłudzeń danych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod znane marki i instytucje finansowe, wykorzystując zaufanie klientów.

Zespół CSIRT KNF informował niedawno o fałszywych stronach serwisów streamingowych, takich jak resub-neflix.com czy disney-plus-ponald.com, które imitowały oryginalne witryny w celu kradzieży loginów, haseł i danych kart płatniczych.

CERT Polska zwracał z kolei uwagę na oszustwa dotyczące rezerwacji noclegów - fałszywe linki przesyłane przez rzekomych hotelarzy prowadziły do stron wyłudzających dane.

Banki, w tym PKO BP, również odnotowują wzrost liczby fałszywych telefonów i wiadomości SMS, w których przestępcy zachęcają do instalacji złośliwego oprogramowania.

Autorka/Autor: BC

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

