Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Zmiany w mObywatelu. Ma zyskać nową funkcję

Aplikacja mObywatel
Nowacka o legitymacjach uczniowskich w mObywatelu
Źródło: TVN24
Aplikacja mObywatel umożliwi samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - przewiduje opublikowany projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Przewiduje on umożliwienie zainteresowanym samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Dane z księgi wieczystej w mObywatelu

Proponowane regulacje przewidują również modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, aby było możliwe pozyskanie za jej pośrednictwem danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, wskazało ocenie skutków regulacji (OSR), że aplikacja mObywatel pozwala użytkownikom na realizację ich uprawnień w prosty sposób bez wychodzenia z domu. "Aplikacja jest stale rozwijana i dodawane są do niej nowe usługi, co powoduje konieczność wskazania nowych rejestrów, z których użytkownik będzie mógł pobrać dotyczące go dane i informacje" - stwierdzono w OSR.

Czytaj też: Nowa usługa w mObywatelu. Jest projekt

Księgi wieczyste - jak uzyskać informacje?

Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów.

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Urząd Miasta Krakowa
Skończył się papier toaletowy w szkole? Trzeba będzie prosić urzędników o więcej
Bartłomiej Plewnia
Inauguracja programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych - "wGotowości"
Kilka tysięcy zgłoszeń pierwszego dnia. "To bardzo dobre decyzje"
TVN24

Projekt przewiduje, że moc dokumentów wydawanych przez sąd miałyby nie tylko wydruki, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, z których te wydruki są sporządzane.

Obecnie, zgodnie z ustawą o KRS możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie danych 50 podmiotów. Pozyskanie danych za pośrednictwem aplikacji mObywatel nie będzie ograniczone tym limitem, przy czym użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów, z którymi jest powiązany numerem PESEL. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom pozyskiwania danych ich dotyczących za pośrednictwem jednej aplikacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kuba Kwiatkowski/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
mObywatel
Zobacz także:
shutterstock_2438014769
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
Najnowsze
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?
Rynki
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
Ze świata
shutterstock_2692282697
Loty czasowo wstrzymane. Giganci reagują na katastrofę
Ze świata
shutterstock_2044480022
54 286 720 euro. Kumulacja rozbita
Pieniądze
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
Pieniądze
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
Prawo
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
Z kraju
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Od soboty zakaz dla Rosjan. Chodzi o wizy
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców
Moto
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Skandal we Francji. Komisja Europejska przyjrzy się sprawie
Ze świata
ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Shutdown w USA mnoży problemy. Nie zebrano ważnych danych
Ze świata
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
Ze świata
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Z kraju
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Z kraju
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica