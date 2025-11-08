Zmiany w mObywatelu. Ma zyskać nową funkcję

Nowacka o legitymacjach uczniowskich w mObywatelu Źródło: TVN24

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Przewiduje on umożliwienie zainteresowanym samodzielne pobieranie dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Dane z księgi wieczystej w mObywatelu

Proponowane regulacje przewidują również modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, aby było możliwe pozyskanie za jej pośrednictwem danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, wskazało ocenie skutków regulacji (OSR), że aplikacja mObywatel pozwala użytkownikom na realizację ich uprawnień w prosty sposób bez wychodzenia z domu. "Aplikacja jest stale rozwijana i dodawane są do niej nowe usługi, co powoduje konieczność wskazania nowych rejestrów, z których użytkownik będzie mógł pobrać dotyczące go dane i informacje" - stwierdzono w OSR.

Księgi wieczyste - jak uzyskać informacje?

Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów.

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

Projekt przewiduje, że moc dokumentów wydawanych przez sąd miałyby nie tylko wydruki, ale także dokumenty elektroniczne generowane przez system teleinformatyczny, z których te wydruki są sporządzane.

Obecnie, zgodnie z ustawą o KRS możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie danych 50 podmiotów. Pozyskanie danych za pośrednictwem aplikacji mObywatel nie będzie ograniczone tym limitem, przy czym użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów, z którymi jest powiązany numerem PESEL. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom pozyskiwania danych ich dotyczących za pośrednictwem jednej aplikacji.

