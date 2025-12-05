Komisja Europejska nałożyła karę na platformę X

Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jest to pierwsza kara nałożona przez Komisję na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

Postępowanie wobec X

W ramach prowadzonego przez ostatnie dwa lata postępowania wobec X KE doszła do wniosku, że platforma Muska łamie trzy przepisy DSA: w sposób wprowadzający w błąd stosuje "niebieski znaczek" do weryfikacji użytkowników, nie ma przejrzystego repozytorium reklam oraz nie udostępnia danych do badań w sposób zgodny z regulacjami.

W ocenie Komisji X wprowadza w błąd, ponieważ obsługuje swój interfejs dla "zweryfikowanych kont" z niebieskim znakiem kontrolnym w sposób, który nie odpowiada praktyce branżowej: taki "zweryfikowany" status może uzyskać każdy, kto za niego zapłaci. KE uznała, że wpływa to negatywnie na zdolność użytkowników do podejmowania świadomych decyzji o autentyczności kont i treści, z którymi wchodzą w interakcję.

Komisja wytknęła też platformie, że nie posiada repozytorium reklam, które można przeszukiwać, ani nie udostępnia naukowcom swoich danych publicznych zgodnie z warunkami określonymi w DSA.

Kara na technologicznego giganta

Kara za złamanie przepisów DSA może sięgnąć 6 proc. rocznego światowego obrotu firmy technologicznej.

Pytany, czy kara jest wystarczająco wysoka, by zrobić wrażenie na Musku, unijny urzędnik, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, zauważył, że KE zakończyła dopiero pierwsze z prowadzonych wobec X postępowań.

- Nie ustalamy grzywny na podstawie potencjalnego procentu maksymalnej kwoty, jaką możemy uzyskać, uzależniamy ją od wagi naruszeń. To badanie dotyczyło przejrzystości. Pozostałe, dotyczące manipulacji informacjami i sposobu postępowania z treściami niezgodnymi z prawem, są w toku - powiedział.

Ostrzeżenia ze strony USA

Stany Zjednoczone wielokrotnie przestrzegały UE przed stosowaniem cyfrowych regulacji wobec amerykańskich firm technologicznych.

Prezydent USA Donald Trump w sierpniu zagroził cłami wobec krajów, które wprowadzają podatki cyfrowe lub stosują przepisy ograniczające działalność tzw. big techów.

W czwartek wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzegł Komisję Europejską przed nałożeniem kary na platformę X.

"Krążą plotki, że Komisja UE nałoży na X karę w wysokości setek milionów dolarów za brak cenzury. UE powinna wspierać wolność słowa, a nie atakować amerykańskie firmy za nic" - pisał Vance we wpisie na platformie należącej do miliardera Elona Muska.

X users have been deceived, with evidence showing that some verified accounts were fake and have spread false information, contributing to real-world harm. This is the subject matter of the case. — Dariusz Standerski (@DStanderski) December 5, 2025 Rozwiń

Na wpis wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych zareagował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, pisząc w serwisie X: "Użytkownicy X zostali wprowadzeni w błąd, a dowody pokazują, że niektóre zweryfikowane konta były fałszywe i rozpowszechniały nieprawdziwe informacje, przyczyniając się do szkód w realnym świecie. To jest przedmiot sprawy".

Postępowanie wobec TikToka

Również w piątek KE postanowiła zamknąć postępowanie prowadzone wobec chińskiej platformy społecznościowej TikTok w zakresie przejrzystości reklam. - TikTok przedstawił bardzo kompleksowy zestaw zobowiązań, które odpowiadają na nasze obawy - poinformowała Komisja.

Nadal prowadzi ona jednak postępowanie wobec TikToka wszczęte po unieważnieniu pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii w grudniu 2024 r.

Badana jest polityka TikToka w zakresie reklam i płatnych treści o charakterze politycznym. KE dysponuje informacjami przekazanymi przez rumuńskie władze z odtajnionych sprawozdań wywiadowczych.

Akt o usługach cyfrowych

Duże firmy cyfrowe z dominującą pozycją na rynku UE podlegają Aktowi o usługach cyfrowych (DSA) oraz Aktowi o rynkach cyfrowych (DMA).

DSA nakłada na duże platformy cyfrowe i wyszukiwarki internetowe wymagania m.in. w kwestii moderowania treści, wykorzystywania algorytmów, walki z dezinformacją i mową nienawiści oraz oznaczania treści politycznych.

Część przepisów DSA obowiązuje w UE od listopada 2022 r. W pełni ma on zastosowanie od lutego 2024 r.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: js/dap Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock